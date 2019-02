Voller Situationskomik schlagfertiger Wortspiele

Wenkheim.Die Welzbachbühne Wenkheim führt drei Mal die Komödie „Und ewig rauschen die Gelder“ von Michael Cooney auf. Seit 33 Jahren studiert die Welzbachbühne Wenkheim alljährlich unter der Regie von Armin Killmann ein abendfüllendes Theaterstück ein, das im März aufgeführt wird.

Zum Inhalt: Eric Swan bringt es nicht übers Herz, seiner Frau Linda zu gestehen, dass er vor zwei Jahren seinen Job verloren hat. Stattdessen sucht er andere Lösungen zur Kostendeckung. Etwa den Scheck vom Sozialamt für seinen nach Kanada ausgewanderten Untermieter. Oder finanzielle Zuschüsse für andere hilfsbedürftige Hausbewohner, die ihm so einfallen. Während Linda glaubt, Eric ginge zur Arbeit, bringt der eine Lawine staatlicher Hilfsbereitschaft ins Rollen. Von Alters-, Invaliden-, Unfall- und Frührente, Schlechtwetter-, Kranken-, Wohn- und Kindergeld bis zur Schulmilch lässt er nichts aus. Als ein Prüfer des Sozialamts vor der Tür steht, droht alles über ihm zusammenzubrechen.

Michael Cooneys aberwitzige Verwechslungs- und Verwandlungskomödie ist mitten aus dem Leben gegriffen, voller Überraschungen, Situationskomik und schlagfertiger Wortspiele. Hier bleibt garantiert kein Auge trocken.

Der Theatervorhang hebt sich am Samstag, 16. März, Freitag, 22. März, und Samstag, 23. März, jeweils um 20 Uhr in der Turnhalle in Wenkheim. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 24. Februar, um 9 Uhr im Rathaus.

