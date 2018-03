Von Pferdekutschen zu Dampfrössern

Anzeige

Die Strecke, so Maaß, sei von dem aus Gerlachsheim gebürtigen renommierten Ingenieur Franz Keller geplant worden, als „Tauberthal-Bahn“. In den Dokumenten könne auch gelesen werden, dass das Maß für die lichte Durchfahrthöhe die damaligen Heuwagen berücksichtigt habe, die Kurvenradien auf mindestens 360 Meter festgelegt waren, was für heutige Verhältnisse keine große Geschwindigkeit erlaubt habe, oder dass drei Tunnels hatten gegraben werden müssen, um enge Flussschleifen abzuschneiden.

Im Bereich der Odenwald- und der Taubertalbahn, so der Referent, sei es um die um die Führung zum bayerischen Würzburg und um den Anschluss an die Mainstrecke gegangen, aber auch um die Fernverbindung vom bayerischen Frankenland in die damals noch bayerische Rheinpfalz. Verkehrsplanungen seien länderübergreifend abgestimmt worden und der deutsche Krieg anno 1866 habe die Arbeiten für die neue Bahnstrecke unterbrochen. Maaß ging differenziert auf die unterschiedlichen Facetten der notwendigen Technik ein, beleuchtete Entwicklungen bei den Lokomotiven, den Abteil- und Stehwagen, den Schienen und Bremsen wie auch in der Nachrichtentechnik.

Er präsentierte jeweils viele Details und mit dem Abstand von eineinhalb Jahrhunderten anekdotisch anmutende Einzelheiten. Viele Bilder unterstützten den einerseits inhaltlich sehr fundierten, zum anderen angenehm lebendig referierten Vortrag.

Zu den Kunstbauten wie Bahnhöfen erläuterte der Professor, deren Baustil sollte im Großherzogtum Baden „einfach und bescheiden, aber solid, anständig und des Gegenstandes würdig, überall sparsam aber nirgends ärmlich sein“.

Nach dekorativ, biedermeierlich und landschaftlich traditionell anmutenden Anfängen habe sich eine stattlichere Bauweise durchgesetzt. Auch in kleineren Orten sei anspruchsvoll und individuell gestaltet worden.

Reichlich Informationen

Maaß gab reichlich Informationen zu den Bahnhöfen der Region weiter. So spiele der Gamburger Bahnhof mit seinem runden Maßwerkfenster als Fassadenbekrönung und den Zinnen der Treppengiebel auf die mittelalterliche Architektur der Burg an. Die Wohngeschosse seien mit glattem Mauerwerk hervorgehoben, die Funktion des Untergeschosses dagegen mit rauen Steinen bezeichnet als Anspielung auf eine mittelalterliche Bauweise, die man im Burgenbau antreffe.

Monumentaler als der Gamburger Bahnhof, so der Referent, aber bescheidener als der im Knotenpunkt Lauda sei das Stationsgebäude in Tauberbischofsheim und zwar in einem Stil, der als „romantischer Klassizismus“ charakterisiert worden sei. Maaß ging auf die vielen stilvoll bescheidenen Bahnwärterhäuser ebenso ein wie auf Brücken und Unterführungen.

Dass die Pfeiler der Tauberbrücke bei Gamburg nur zur Hälfte als Auflager genutzt seien, zeige, dass die bestehende eingleisige Strecke auf zwei Gleise erweitert werden sollte. Die Tunnels indes habe man für den einst geplanten zweigleisigen Ausbau groß genug dimensioniert.

Deutliches Gesamtkonzept

Schon die Betrachtung der Bahnhofsgebäude, so der Professor, mache das Gesamtkonzept deutlich. Die Bauten seien nach Bedeutung der Orte nach Größe, Gesamtidee und Variationen von Details mit-einander verbunden und unterschieden, wobei die Sorgfalt in den Details sehr weit reiche. Die Rolle des Reisenden habe sich seit dem 19. Jahrhundert sehr geändert, inzwischen sei der Reisende Kunde. Maaß hob heraus, dass Pünktlichkeit der sprichwörtliche Stolz der Eisenbahnkultur gewesen sei.

Der Referent äußerte in seinen Schlussgedanken, das 19. Jahrhundert sei eine Epoche dynamisch beschleunigter Entwicklungen gewesen, politisch wie technisch. In der Wissenschaft und in der Technik seien Grundlagen für eine große Zukunft geschaffen worden. Das Großherzoglich-badische Eisenbahnwesen könne eine Bauplanung vorweisen, die nicht vor schwierigen Aufgaben in Bergen und gewundenen Tälern zurückgescheut habe. Die Werke hoch qualifizierter Architekten und Ingenieure seien heute noch haltbar und brauchbar.

Maaß meinte, man könne die Menschen dieser fernen Zeit um einige Leistungen beneiden: Pünktlichkeit und Komfort. Die Bahnen würden, so sein Ausblick, den zunehmend krisenhaften Straßenverkehr nicht ersetzen, aber durch neue Konzepte und im Verbund mit anderen Techniken des öffentlichen Verkehrs hoffentlich entlasten können.

Nach etwa einer Stunde inhaltsreichem Vortrag resümierte Dürr, die Historie der Eisenbahngeschichte sei durch die „historische Allzweckwaffe in der Gemeinde Werbach“ detailliert beleuchtet worden. Der Bürgermeister verwies auf die Bilderausstellung im Bahnhof Gamburg am Sonntag, 6. Mai.

Dr. Heiko Schnell, Amtsleiter ÖPNV und Bildung im Landratsamt im Main-Tauber-Kreis, dankte für die Beteiligung am Jubiläumsprogramm. Er überreichte einen Bildband zur Tauberbahn, dessen Schwerpunkt auf den Jahren seit 1990 liege. Die neue Dokumentation informiere über Bahnstrecken und Bahnhöfe, wage auch einen Ausblick in die Zukunft.

