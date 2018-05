Wanderer zwischen Orient und Okzident

Anzeige

Wenkheim.Der Verein „die schul.“ sieht neben dem Erhalt der Gedenkstätte Synagoge Wenkheim seine Aufgabe unter anderem darin, zum interreligiösen Dialog beizutragen. Dass dies nicht nur durch Gespräche und Vorträge, sondern auch über andere Wege erfolgen kann, dazu liefert das Konzert mit dem Trio „El-Khaled“ und seine Einbettung in die Reihe „SYNkopen“ einen klingenden Beweis.

Das Trio unternimmt eine musikalische Reise durch die Klangwelten von Orient und Okzident. Ungeachtet der Unterschiede zwischen den beiden Kulturkreisen entsteht so eine Symbiose beider Sphären, die doch viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Das Improvisieren als eine besondere Tradition der arabischen Musik bildet einen festen Bestandteil in der Interaktion des Trios. Die Musik der Instrumentalisten kreist aber auch um die Frage nach der Möglichkeit der interkulturellen und interreligiösen Kommunikation und eines fruchtbaren kulturellen Austausches auf Augenhöhe. Sie will nicht nur betören und verzaubern, sondern den Einzelnen ansprechen, um ein kreatives Engagement zu einer globalen Verständigung zwischen den Kulturen anzuregen. Durch die klassische Gitarre und arabische Laute – die Oud – sowie der rhythmischen Begleitung der Rahmentrommeln entstehen berückend schöne, nie gehörte Klangwelten. Das Trio „El-Khaled“ greift auf die musikalische Entwicklung vieler Epochen zurück. So werden neben der Musik klassisch-arabischer Komponisten auch Jahrhunderte alte orientalische Volksmelodien im musikalischen Gewand der Gegenwart zum Klingen gebracht. Dabei streben die drei Musiker an, die spieltechnischen und stilistischen Besonderheiten jener Musik authentisch zur Geltung zu bringen. Eigenkompositionen runden das Repertoire dieses Trios ab.

Die Würzburger Musiker Oliver Brenn (Gitarre), Gregor Kipping (Perkussion) und Ya’qub Yonas El-Khaled (arabische Laute Oud) bringen ihre Erfahrungen in dieses Trio ein. Sie bekunden so, dass Musik die Sprache ist, die jeder Mensch versteht und die an keine ethnischen, religiösen oder sozialen Grenzen gebunden ist. Sie ist das, was den Menschen hier wie dort bewegt, animiert, euphorisiert. Dieses außergewöhnliche Konzert veranstaltet „die schul.“ zum Abschluss der Pfingstferien am Sonntag, 3. Juni, ab 19 Uhr im Betsaal der ehemaligen Synagoge Wenkheim. Karten: Abendkasse.