Weihnachtsmarkt kurzfristig abgesagt

Der Heimat- und Faschingsverein hat als bisheriger Veranstalter nach mehreren Differenzen kurzfristig die Burgweihnacht auf der Gamburg abgesagt.

Gamburg. Von wegen friedliche Weihnachtszeit. In Gamburg brodelt und funkt es derzeit. Nicht nur wegen eines defekten Stromkabels, sondern offensichtlich wegen einiger Unstimmigkeiten und Kommunikationsprobleme wurde die alle zwei Jahre stattfindende Gamburger Burgweihnachnacht, die für das kommende Wochenende terminiert war, vom Veranstalter, dem Gamburger Heimat- und Faschingsverein, am Sonntag kurzfristig abgesagt. Nun werden die Burgbesitzer, die Familie von Mallinckrodt, vom 14. bis 16. Dezember ein kleineres Ersatzprogramm anbieten.

„Verschiedene Schwierigkeiten“

„Der Heimat- und Faschingsverein tritt dieses Jahr als Veranstalter der Gamburger Burgweihnacht zurück. Zu dieser Entscheidung führten verschiedene Schwierigkeiten und die daraus entstandenen Organisationsprobleme. Ob die Burgweihnacht dennoch stattfindet, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.“ So lautete die kurze Mitteilung vom Vorsitzenden des Heimat- und Faschingsvereins und Ortsvorstehers, Roland Johannes, die am Wochenende verbreitet worden war.

Entzündet hatte sich wohl die Auseinandersetzung an einem defekten Stromkabel, das bei der Erneuerung der Burgbeleuchtung im Jahr 2013 durch die Gemeinde Gamburg nicht erneuert beziehungsweise gekappt worden war, wie Baron Hans-Georg von Mallinckrodt im Sommer festgestellt hatte.

Trotz seiner Intervention beim Ortsvorsteher habe sich aber nichts getan. Erst am 30. November hätten sich ein Elektriker und ein Mitglied des Heimat- und Faschinmgsvereins auf der Burg mit Hans-Georg Mallinckrodt getroffen.

Dabei habe man festgestellt, dass noch Strom auf der Leitung sei, doch dieses Problem einfach zu beheben sei. Damit wäre der Weihnachtsmarkt nicht tangiert gewesen. Wenig später kam aber eine E-Mail des Heimatvereins mit der Forderung und Fristsetzung, dass die Familie Mallinckrodt einen Elektriker beauftragen müsse, obwohl die Beleuchtung nicht mehr in der Verantwortung der Familie gelegen war, wie Hans-Georg und Goswin von Mallinckrodt im Gespräch mit den FN erklärten. Zudem hätte man sicherlich keinen Elektriker gefunden, der in dieser Situation „einen Persilschein ausgestellt hätte“, so Hans-Georg von Mallinckrodt. Im weiteren Verlauf habe es dann einige Gespräche und zum Teil auch verbale Auseinandersetzungen und Kommunikationsstörungen gegeben. Auch Nicht-Verantwortliche hätten sich in der vergangenen Woche noch in die Angelegenheit eingemischt.

Überraschend sei per Rund-Mail dann für Samstagmorgen eine Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus einberufen worden, an der auch Hans-Georg Mallinckrodt teilgenommen und versichert habe, dass man das Stromkabel kappen werde. Nach längerer Debatte sei man übereingekommen, dass der Weihachtsmarkt stattfinden könne und werde. Um so erstaunlicher und nicht mehr zu begreifen sei, dass wenig später der Anruf von Ortsvorsteher Johannes gekommen sei. Dabei habe er mitgeteilt, dass sich der Heimatverein aus dem Weihnachtsmarkt auf der Burg zurückziehe, zumal einige Mitglieder nicht mehr zur Verfügung standen, darunter auch ein Elektriker. „Das war dann nur noch Dorftheater“, sagt Hans-Georg Mallinckrodt. Um weiteren Schaden für die Ortschaft Gamburg zu verhindern und den Imageverlust nicht noch zu verstärken, habe sich die Familie Mallinckrodt schließlich entschlossen, einen abgespeckten Adventsmarkt (siehe weiteren Bericht) in Eigenregie zu organisieren. Das auch vor dem Hintergrund, dass sich zum Markt schon viele auswärtige Besucher und einige externe Aussteller angemeldet und viel Zeit und Geld dafür investiert haben. Ebenso seien die Hütten fast komplett aufgestellt und dekoriert für den Weihnachtsmarkt, der durch seine ganz besondere Atmosphäre weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt sei.

Wie Hans-Georg Mallinckrodt betonte, habe er wegen der Auseinandersetzungen um den Weihnachtsmarkt viele Zuschriften erhalten. Auch die Stadtwerke Wertheim hätten ihre technische Hilfe angeboten.

Roland Johannes sagte gegenüber unserer Zeitung, dass „Leute aus dem Organisationsteam unwiderruflich ihre Arbeit niedergelegt haben“. Damit sei eine sinnvolle Veranstaltung des Weihnachtsmarkts auf der Burg nicht mehr möglich gewesen. Das Organisationsteam und der Verein würden in Kürze eine Stellungnahme abgeben, kündigte Roland Johannes an.

„Ich bedauere es, dass sich der Heimatverein von der Burgweihnacht zurückgezogen hat“, erklärte Bürgermeister Ottmar Dürr. Die genauen Hintergründe seien ihm nicht bekannt, deshalb könne er sich hierzu nicht äußern. Da der Weihnachtsmarkt auf der Gamburg nun in Eigenregie einer Privatperson veranstaltet werde, habe er seine Schirmherrschaft zurückgenommen.

