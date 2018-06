Weißwurst und warmes Wasser

Anzeige

Wenkheim.Mit dem traditionellen Weißwurstfrühstück wird die Badesaison an diesem Sonntag, 3. Juni, im Welzbachbad in Wenkheim offiziell vom Schwimmbadförderverein Welzbachtal eröffnet.

Mit Musik

Das Bad öffnete bereits am 6. Mai seine Tore für die Badegäste, nun folgt der festlicher Teil. Die Külsheimer Band „Spätlese“ sorgt mit ihren flotten Rhythmen für gute Unterhaltung. Start ist um 11 Uhr. Der Schwimmbadförderverein freut sich auf viele Gäste, die in der schönen Atmosphäre des Welzbachbades ein paar stimmungsvolle Stunden genießen möchten. Der Schwimmbadförderverein bietet auch wieder Kaffee und Kuchen an und nach der Wettervorhersage zu urteilen, steht der ungetrübten Badefreude nichts im Weg.

Durch die Solarheizung auf dem Dach des Kegelbahngebäudes hat das Wasser auch bei wenig Sonnenschein angenehme Temperaturen, was die regelmäßigen Schwimmer zu schätzen wissen.