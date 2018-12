Weitere Angebote derzeit nicht möglich

Die Themen Kindergarten und -betreuung standen im Mittelpunkt der Sitzung des Werbacher Gemeinderats.

Werbach. Das Thema Kinderbetreuung stand mit verschiedenen Aspekten im Mittelpunkt der Sitzung des Werbacher Gemeinderats am Dienstag im Rathaus. So beschloss das Gremium jeweils einstimmig die Aufnahmekriterien für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Werbach und die Benutzungsordnung für die Tageseinrichtung „Abenteuerland“ in Nilashausen. Unter dem Punkt „Fragen der Bürger“ meldeten sich einige Eltern aus Niklashausen und Gamburg zum Thema Betreuungsangebot im Kindergarten „Abenteuerland zu Wort.

Die Aufnahmekriterien für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Werbach lägen dem Gemeinderat vor und seien auch in nichtöffentlicher Sitzung intensiv debattiert worden, informierte Bürgermeister Ottmar Dürr. So gelte unter anderem die Regelung, dass Kinder von Eltern mit Wohnsitz in der Gemeinde den Vorzug bei der Unterbringung in einer Betreuungseinrichtung haben. Im Zweifelsfall müsse man aber unter dem Aspekt des Kindeswohls jede einzelne Situation genau betrachten, bewerten und entscheiden.

Überarbeitung nötig

Einstimmig beschlossen wurde auch die Benutzungsordnung für den kommunalen Kindergarten „Abenteuerland“ in Niklashausen. Die bisherige Version sei in die Jahre gekommen und musste deshalb überarbeitet werden, sagte Kämmerer Bernhard Bach. Denn zwischenzeitlich habe sich bei der Betreuung vieles geändert. So passte man die Betreuungsordnung auch auf der Grundlage der Richtlinien des Gemeindetags und der Kirchen entsprechend an. Insgesamt seien 17 Anlagen mit einem Umfang von 70 Seiten entstanden. Das Werk werde zum Nachlesen auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Unter dem Punkt „Fragen der Bürger“ meldeten sich einige Eltern zu Ort, die eine Erweiterung der Öffnungszeiten, etwa am Freitag, und des Betreuungsangebots im Kindergarten „Abenteuerland“ in Niklashausen forderten. Um zusätzliche Betreuungszeiten zu bekommen, wurde unter anderem vorgeschlagen, die zwei Plantage der Erzieherinen nach den Schließzeiten des Kindergartens am Nachmittag zu veranstalten. Ebenso sollten beispielsweise Weihnachtsfeier oder Betriebsauflüge nicht während der Öffnungszeiten stattfinden, da dies einen zusätzlichen organisatorischen Aufwand für die Eltern bedeute.

Bürgermeister Ottmar Dürr hatte zuvor darauf hingewiesen, dass die Betreuungsangebote im Kindergarten „Abenteuerland“ schon Thema beim Elternabend im September gewesen seien. Zudem hätten Vertreter der Eltern ein umfassendes Gespräch mit Bernhard Bach geführt. Die Verwaltung habe eine entsprechende Stellungnahme abgegeben, die im Kindergaren ausgehängt worden sei. Auch der Gemeinderat befasste sich ausführlich in der nichtöffentlichen Sitzung im November mit der Auswertung der Fragebogenaktion der Eltern und im Hinblick auf den Kindergartenbedarfsplan. „Wir wollen im Kindergarten in Niklashausen personell aufstocken“, erklärte Dürr. Dabei werde man im Rahmen der derzeit gültigen Betriebserlaubnis „Verlängerte Öffnungszeiten“ prüfen, inwieweit Änderungen der täglichen Betreuungszeit möglich sein könnten.

Eine Erweiterung in der Angebotsform „Altersmischgruppe mit verlängerter Öffnungszeit“ könne wegen der räumlichen Situation und aus personellen Gründen aber nicht umgesetzt werden.

Man habe es hier auch mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun, meinte Bernhard Bach. So müssten die Kommunen Betreuungsplätze zur Verfügung stellen. Dafür brauche man aber eine gewisse Vorlaufszeit. In Werbach habe man das zügig in vier Jahren realisiert. Zudem würden die Auflagen und gesetzlichen Vorgaben im Kindergartenbereich immer mehr erhöht, was ebenso für den finanziellen Aufwand gelte.

In Niklashausen habe man eine Kapazitätsgrenze erricht. Eltern, die mehr Betreuungsangebote benötigten, empfahl Bach, beim Kinderhaus in Werbach anzufragen und die Kinder anzumelden. Denn hier werde Ganztagesbetreuung angeboten.

Wie zuvor der Bürgermeister erklärte Bach, dass man in Niklashausen aufgrund der räumlichen Situation und zum Teil auch aus personellen Gründen das Betreuungsangebot nicht kurzfristig ausweiten könne.

Zum Schluss unterstrich Bürgermeister Dürr , dass man die Anregungen und Überlegungen in den Kindergartenbedarfsplan mit aufnehmen wolle.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018