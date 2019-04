Weiterer Klavierunterricht

Werbach.Zu den bestehenden Lehrerinnen bei der Musikschule Werbach Bärbel Mitsch und Senta Studer kommt ab 29. April Julia Zerbin hinzu. Sie unterrichtet montags. Julia Zerbin absolvierte 2014 die Berufsfachschule für Musik in Nürnberg (bbs) zur stattlich geprüften Chor- und Ensembleleiterin mit Hauptfach Klavier sowie Chor- und Ensembleleitung. Sie befindet sich im vierten Studienjahr an der Hochschule für Musik in Würzburg mit dem Schwerpunkt Elementare Musikpädagogik und Klavier. Zudem ist sie seit 2013 in der privaten Klavierausbildung bei Walter Treuheit in Fürth. Seit 2016 arbeitet sie als freiberufliche Klavierlehrerin. Anmeldungen und Anfragen zum Unterricht unter: musikschule.werbach@web.de oder Telefon 0175/245 2802.

