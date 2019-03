Wenn ein Sozialschmarotzer auffliegt

Der Staat schmeißt einem das Geld hinterher. Doch irgendwann droht der Sozialbetrug aufzufliegen: Im Fall von Micheal Cooneys Farce „Und ewig rauschen die Gelder“ in Form von Inspector Jenkins.

Wenkheim. Seit 33 Jahren studiert die Welzbachbühne Wenkheim alljährlich unter der Regie von Armin Killmann ein abendfüllendes Theaterstück ein, das im März an drei Abenden aufgeführt wird. In diesem Jahr spielten sie die Farce „Und ewig rauschen die Gelder“ von Michael Cooney. Im Gegensatz zu einer Komödie kann man bei einer Farce noch mehr übertreiben und die einzelnen Personen überzeichnen.

Eine kurze Beschreibung des Stückes: Eric Swan (gespielt von Christian Semel) bringt es einfach nicht übers Herz, seiner Frau Linda (Jenny Götzelmann) zu gestehen, dass er vor zwei Jahren seinen Job bei den Stadtwerken verloren hat. Stattdessen sucht er andere Lösungen, um seine Kosten zu decken. Zum Beispiel den wöchentlichen Scheck vom Sozialamt für seinen gerade nach Kanada ausgewanderten Untermieter. Oder finanzielle Zuschüsse für diverse andere hilfsbedürftige Hausbewohner, die ihm so einfallen. Da bietet der Sozialstaat doch etliche Möglichkeiten.

Lawine staatlicher Hilfe

Und während Linda noch glaubt, Eric ginge jeden Morgen zur Arbeit, bringt dieser eine Lawine staatlicher Hilfsbereitschaft ins Rollen. Von Alters-, Invaliden-, Unfall- und Frührente, Schlechtwetter-, Kranken-, Wohn- und Kindergeld bis zur Schulmilch lässt er nichts aus.

Als dann eines Tages ein Außenprüfer des Sozialamtes vor der Tür steht, droht die Lawine über ihm zusammenzubrechen. Dieser Mister Jenkins (Helmut Keller) hat eigentlich eine soziale Ader und kommt nur auf Geheiß seiner Chefin Misses Cowper (Monika Liebler) bei den Swans vorbei, um sich bestätigen zu lassen, dass Untermieter Norman Bassett (Axel Götz) wirklich bei ihnen wohnt. Doch der weiß natürlich nicht, das in seinem Namen Sozialleistungen erschlichen werden. Außerdem schlüpft Eric Swan in seine Rolle und gaukelt dem Staatsbediensteten vor, er wäre ein ganz anderer.

Doch Jenkins lässt sich nicht abschütteln und so muss Onkel George (Armin Killmann) eingeweiht werden. Um die Verwirrung perfekt zu machen, tragen Katharina Lippert als Familienbetreuerin Sally Chessington, Patrick Thomas als Partnerschaftsmodertor Dr. Chapman und Bestatter Mr. Forbright (Gerold Künzig) ihren Teil bei.

Insgesamt zwei Stunden und zehn Minuten reine Spielzeit – aufgeteilt auf drei Akte – dauert das Stück und es ist keinen Moment langweilig. Immer ist Aktion auf der Bühne und der Zuschauer im Saal fragt sich, wann der erste Versprecher oder Aussetzer der Schauspieler kommt, so verwirrend und wechselnd von den Figuren her ist das Stück. Doch nichts von dem passiert. Alle sind textsicher und verstehen es, ihre Rollen exzellent zu spielen.

Seit November übt die Truppe jede Woche, doch das Lernen ihrer Texte dauert schon länger an. Vor allem Christian Semel muss viel lesen, bis er seine Hauptrolle intus hat. Er ist der ruhende und begleitende Pol auf der Bühne. Selbst wenn es hektisch wird, kann sich das Publikum an ihm festhalten. „Das Geld wurde mir förmlich aufgedrängt“, beschreibt er seine Lage als Sozialschmarotzer. Immer wieder traf er bei seinen Anrufen auf den Ämtern auf verständnisvolle Mitarbeiter, die ihm die Leistungen förmlich aufdrängten.

Autor Michael Cooney hat bei den Recherchen für sein Stück genau auf das britische Sozialsystem geschaut und seziert es mit seiner Farce schonungslos.

Hinreißend wie Axel Götz mal die Rolle des tauben Klavierstimmers übernimmt oder dann als Transvestit Mrs. Swan darstellt, die als echte Figur natürlich von den Betrugsmachenschaften ihren Mannes nichts weiß.

Das Besondere an der Welzbachbühne Wenkheim sind ihre genialen Einfälle auf der Bühne. Egal ob die echten Kopftreffer mit der Tür für Onkel George oder Mr. Jenkins am Blitzableiter und einem Auftritt wie Freddie Finton in „Dinner for one“ als Butler James – alles passt zusammen und unterstützt die Schauspieler auf der Bühne. So vergeht die Zeit wie im Fluge und die vollbesetzte Halle will am Ende gar nicht mehr aufhören mit ihrem Applaus. Doch Alexander Baumann, Vorstand des DLRG Ortsverbandes Wenkheim, will noch Dankesworte an die Schauspieler loswerden. Schließlich spielen die ohne Gage. Der Gewinn aus den Auftritten kommt der DLRG zugute, so wie es schon seit Jahren üblich ist. Armin Killmann ist stolz auf seine Kollegen, die mit viel Herzblut bei der Sache sind und bis auf wenige Ausnahmen immer wieder das Wagnis eines neuen Stückes zusammen mit ihrem Regisseur eingehen.

