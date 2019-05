Werbach nun für Flächen verantwortlich

Offiziell wurden nun die Kompensationsflächen im Rahmen des Zusammenlegungsverfahrens Werbach-Niklashausen an die Gemeinde Werbach übertragen.

Werbach/Niklashausen. Bei diesem Verfahren wurden infolge verschiedener Baumaßnahmen einige Kompensationsmaßnahmen nötig. Diese setzte die Teilnehmergemeinschaft um. Dabei wurde sie fachlich durch das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis begleitet.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, erfolgte nun im Beisein des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft und von privaten sowie behördlichen Naturschutzvertretern die offizielle Übertragung der Kompensationsmaßnahmen an die Gemeinde Werbach. Bürgermeister Ottmar Dürr erhielt einen detailliert ausgearbeiteten Pflegeplan, um die verschiedenen Maßnahmen langfristig zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Diese sind sowohl auf die Aspekte des Landschaftsbilds wie auf die Biodiversität und den Artenschutz ausgelegt. Damit geht nun insbesondere die Verantwortung für die Pflege und Entwicklung dieser Flächen an die Gemeinde Werbach über.

Bürgermeister Dürr hob die besondere Verantwortung der Gemeinde Werbach hervor, die sich insbesondere wegen der aktuellen Erkenntnisse über den Verlust an Lebensräumen und das Artensterben ihrer Verantwortung bewusst sei. Zusätzlich müsse die wertvolle heimische Kulturlandschaft gepflegt und erhalten werden. Die Gemeinde werde die übergebenen Flächen nun gewissenhaft pflegen.

Die Übergabe fand exemplarisch an einer auf 40 Ar entbuschten Fläche am landschaftsprägenden Trockenmauergebiet Mühlberg in Niklashausen statt. Dort kommt beispielsweise noch der nordische Streifenfarn vor, eine im Naturraum mittlerweile seltene Art.

Neben dieser Maßnahme wurden weitere Entbuschungen vorgenommen. Zusätzlich wurden 17 Meter Trockenmauern saniert und 15 Meter Trockenmauern neu errichtet, Höhlen für Fledermäuse und Vögel montiert sowie eine Waldparzelle aus der Nutzung genommen.

Der Landespfleger des Flurneuordnungsamts, Jonas Treml, stellte die umgesetzten Arbeiten vor und erläuterte die vorgesehenen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Das Flurneuordnungsamt steht der Gemeinde auch weiterhin beratend zur Seite. Eine örtliche Überprüfung der fachgemäßen Umsetzung der Pflegemaßnahmen findet regelmäßig durch die zuständigen Stellen statt. Insgesamt wurden rund 1,5 Hektar Fläche für Naturschutzzwecke in öffentliches Eigentum überführt.

Der Leitende Ingenieur des Verfahrens, Jörg Hammerl, bedankte sich bei den Vorständen der Teilnehmergemeinschaft sowie der Gemeinde für die stetige Unterstützung im Verfahrensablauf. Zudem hob er den nun entstandenen Mehrwert infolge der Flurbereinigung für die Gemeinde und für alle Teilnehmer des Verfahrens hervor. lra

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019