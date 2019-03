Werksverkauf startet ab sofort

Die VS Vereinte Spezialmöbelfabriken bieten in Werbach in den Räumlichkeiten der ehemaligen Firma Ascher ab sofort einen Werksverkauf an. Unser Bild zeigt (von links) Wolfgang Ascher, Klaus Vollhardt (Geschäftsleiter Produktion VS), Brigitte Ascher und Wolfgang Hönig, der künftig die Niederlassung in Werbach leitet.