Wichtiger Schritt für weitere Entwicklung

Werbach.Der Gemeinderat nahm in seiner Sitzung am Dienstag im Rathaus einstimmig die Anregungen der Träger öffentlicher Belange in der zweiten Tranche zum geplanten Baugebiet Innere Aub in Wenkheim zur Kenntnis. Ebenso einstimmig fasste das Gremium den enstprechenden Satzungsbeschluss.

„Für das Baugebiet Innere Aub, in dem neun Bauplätze entstehen, sind wir am Ziel angelangt“, freute sich Bürgermeister Ottmar Dürr. Das sei ein guter und gewaltiger Schritt für die Entwicklung der Ortschaft. Zumal die Erschließung des Baugebiets in engem Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des Aubwegs stehe. Die beiden Maßnahmen sollen gemeinsam realisiert werden. Die Ausschreibung für die Arbeiten werde alsbald erfolgen.

Keine gravierende Anregungen

Kämmerer Bernhard Bach erläuterte in Vertretung des verhinderten Bauamtsleiters Oliver Schramm, dass in der zweiten Runde der Anhörung der Träger öffentlicher Belange die eingegangenen und nicht gravierenden Anregungen weitgehend abgearbeitet seien, so dass einer Beschlussfassung nichts mehr im Wege stehe.

Wenkheims Ortsvorsteher Emil Baunach dankte im Anschluss dem Gemeinderat und der Verwaltung, dass alles so zügig über die Bühne ging. Es seien schon einige Bauwillige für die neuen Bauplätze vorhanden, weitere würden sicherlich folgen. ber

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018