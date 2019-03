Workshop für Chorsänger

werbach.Der Chor Sound of Joy, eine Abteilung der Musikschule Werbach, veranstaltet am Samstag, 30. März, einen Nachmittag mit drei verschiedene Workshops zum Thema Chorgesang bzw. Chorbegleitung. Der Work-Shop richtet sich an alle, die Freude an der Musik und am gemeinsamen Singen haben. Die Workshops „Entdecke deine Stimme“, „Chorworkshop Pop/Rock/Jazz“ und „Eine Kiste voller Rhythmus und Klang!“ werden von Musiklehrern der Musikschule Werbachgeleitet.

Beginn des Nachmittags ist am 30. März um 13 Uhr an der Welzbach-Grundschule Wenkheim, um 13.30 Uhr starten die Chor-Work-Shops. Ende ist gegen 17 Uhr mit anschließenden gemeinsamen Umtrunk. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Weitere Infos bei der Musikschule Werbach, Vorsitzender Dieter Oxenknecht-Kuhn, Telefon 0175/ 2452802, oder per E-Mail: Musikschule.Werbach@web.de.

