Zahl der Aktiven erhöht sich auf 32

Werbach.Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Werbach, fanden sich auch Bürgermeister Dürr, Ortsvorsteherin Hörner und Hauptkommandant Fiederlein sowie zahlreiche Vertreter der örtlichen Vereine im Gerätehaus ein.

Nach der Begrüßung gedachte man den verstorbenen Mitgliedern. Im folgenden Bericht ließ Abteilungskommandant Josef Külsheimer das abgelaufene Jahr Revue passieren. Bei elf Einsätzen stellte die Wehr ihre Einsatzbereitschaft in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungswehren sowohl bei der Brandbekämpfung als auch bei der technischen Hilfeleistung unter Beweis. Mit wechselnden Aufgabenstellungen bei den zahlreichen Übungen versuchte man, die Einsatzbereitschaft der Wehr in den verschiedenen Einsatzgebieten weiter zu verbessern. In seinen weiteren Ausführungen lobte Külsheimer die Bereitschaft der Kollegen, sich in Aus- und Weiterbildungslehrgängen fundiertes Wissen anzueignen, so dass im Ernstfall ein hohes Ausbildungsniveau gewährleistet werden könne. Jordan Kunert gratulierte er zur erfolgreichen Teilnahme am Grundlehrgang. Zudem haben Michael Buhlmann und Dominik Spengler mit Erfolg am Maschinisten-Lehrgang in Wertheim teilgenommen. Mit der Aufnahme von Timo Kiesecker in die Reihen der Feuerwehrabteilung Werbach erhöht sich die Zahl der Aktiven nun auf 32 Mitglieder. Mit einem Ausblick auf den vom 31. Mai bis 1. Juni stattfindende 130. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Werbach beendete der Abteilungskommandant seinen Vortrag.

Im Anschluss berichtete Andreas Kraus über die Aktivitäten der Jugendwehr. Bei zahlreichen Übungen vermittelte man den Jugendlichen die Grundzüge der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung. Die Jugendlichen zeigten sich sehr engagiert und nahmen mit regem Interesse an den Veranstaltungen teil.

Dem folgenden Kassenbericht war zu entnehmen, dass die Wehr auf soliden Beinen steht und der Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

In ihren Grußworten bedankten sich Bürgermeister Dürr und Ortsvorsteherin Hörner bei den Feuerwehrlern für ihren freiwilligen Dienst am Nächsten und die Mitwirkung und Unterstützung bei kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde und im Ortsteil Werbach. Besonderen Dank galt den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, sich in Dienst der Gemeinschaft zu stellen.

Hauptkommandant Andreas Fiederlein ging auf die im Rahmen der Gesamtwehr abgehaltenen abteilungsübergreifenden Übungen ein und erläuterte die Aufgaben und Herausforderungen der kommenden Jahre.

Er hob hervor, dass sich besonders in der Abteilung Werbach nun die gute Jugendarbeit der vergangenen Jahre unter den Aspekten Mannschaftsstärke und Ausbildungsstand bemerkbar macht.

Mit einem Ausblick auf das kommende Jahr beendete Abteilungskommandant Josef Külsheimer die Versammlung. ffw

