Zahlreiche Auftritte gemeistert

Neubrunn.Der Geschäftsführer des Fanfarenzuges „Fränkische Herolde Neubrunn“, Steffen Fries, eröffnet die Jahreshauptversammlung im Vereinsheim „Am Trieb“. Die vom Kassierer Matthias Kemmer vorgetragene Kassenübersicht fand die Zustimmung aller Anwesenden. Schriftführer Steffen Huppmann verlas das Protokoll und den Jahresrückblick 2018. Im vergangenen Jahr waren die Herolde bei 14 Termine unterwegs und erfreuten mit ihren Auftritten viele Menschen. Darunter waren Teilnahmen am Faschingszug in Würzburg, das Heroldetreffen auf der Gamburg, einige Stiftungsfeste und Familienfeiern.

Im Terminplan für 2019 stehen derzeit zehn Auftritte. Darunter sind die Teilnahme am Faschingszug in Würzburg, die Schützenproklamation in Randersacker, einige Festumzüge sowie die Teilnahmen bei der Bayerischen Meisterschaft in Feuchtwangen und bei der Deutschen Meisterschaft in Osnabrück.

Einen Bericht über die Fanfarenjugend legte Marie Pfreundschuh ab. Sie teilte mit, dass die Ausbildung von vier jugendlichen Bläsern abgeschlossen ist und diese im Fanfarenzug integriert wurden. Ein weiterer wird seinen ersten Auftritt beim Faschingszug haben. Derzeit sind noch einige jugendliche Trommler in der Ausbildung.

Die Jugendabteilung unternahm unter anderem eine Vereinsheimübernachtung, Spielenachmittage und -abende. Auch nahm man am Jugendchorausflug teil. Julius Pfreundschuh informierte über die Proben. So wurden 2018 insgesamt 53 Proben des ganzen Zuges und zusätzlich noch drei Bläserproben abgehalten. An den Proben beteiligten sich durchschnittlich 27,4 Personen. Für die häufigste Anwesenheit bei den Proben (96 Prozent) bekam Luis Santos ein Präsente überreicht. Bei allen 14 Auftritten waren Marco Uher, Marie Pfreundschuh, Barbara Kemmer und Luisa Uher dabei, sie erhielten ebenfalls ein Präsent.

Bei seiner Ansprache hielt der Leiter der Herolde, Marco Uher, Rückschau auf das vergangene Jahr. Hier nannte er den Gewinn des Sauerlandpokals in Halver nach einem herausragenden Auftritt, das Heroldetreffen auf der Gamburg und die Weinwanderung mit anschließender Weinprobe. Für dieses Jahr ist die Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft des LSW (Landesverband für Spielmannswesen Bayern) in Feuchtwangen, an der Deutschen Meisterschaft der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände in Osnabrück und eine Konzertreise zu den Prager Folkloretagen geplant. „Für die Auftritte ist der Teamgeist sehr wichtig. Jeder sollte deshalb die Proben ernst nehmen“, so Marco Uher.

Beim Punkt Ehrungen wurden für 15-jährige aktive Mitgliedschaft beim Fanfarenzug Fränkische Herolde Selina Schwarz, Tina Huppmann und Moriz Baunach geehrt. Für seine 25-jährige aktive Mitgliedschaft wurde Manuel Barth geehrt. Sie erhielten ein Präsent.

Zum Abschluss dankte Fries den musikalischen Leitern für ihre Arbeit sowie allen, die sich für die Ausbildung sowie in anderer Weise für einen reibungslosen Ablauf im Fanfarenzug einsetzen. Den Mitgliedern dankte er für die regelmäßige Teilnahme an den Proben. ank

