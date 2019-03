„Zauberer von Oz“ zum 35-jährigen Bestehen geplant

Neubrunn.Vor der Generalversammlung im Vereinsheim umrahmte der Voice-Club des Gesangverein Liederkrone den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg. Die Versammlung wurde von der Vorsitzenden Edith Fries eröffnet. Bei der Totenehrung gedachte man verstorbenen Vereinsmitglieder.

Der Schriftführer Horst Trapp ließ die zahlreichen Aktivitäten und Auftritte in seinem Vortrag in Wort und Bild Revue passieren. Trapp teilte mit, dass der „Gemischte Chor“ 2018 bei 16 Auftritten und der „Voice Club“ acht Mal auf der Bühne stand. Der „Jugendchor“ und die „O’Sis“ stellten ebenfalls bei verschiedenen Anlässen ihr Können unter Beweis. Der zum Gesangverein gehörende „Fanfarenzug Fränkische Herolde“ überzeugte durch seine hervorragenden Darbietungen viele Zuhörer bei 14 Auftritten.

Viele Aktivitäten

Seinen 569 Mitgliedern bietet der Gesangverein ein breites Betätigungsfeld an, angefangen bei den Kleinsten mit der Musikalischen Früherziehung KiMaMu über den Jugendchor, bei dem man ab sechs Jahren beginnen kann. Dem schließen sich die O’Sis, der Voice Club und der Gemischte Chor an.

Julia Lutz berichtete, dass die Jugendlichen aus dem Jugendchor und dem Fanfarenzug nicht nur für ihre Auftritte probten, sondern auch bei vielen weiteren Aktivitäten, wie dem Osterausflug, beim Sommerausflug in den Tierpark nach Sommerhausen, dem Michaelismarkt, dem Besuch der Theateraufführung der Spotlights der Sängerrunde und der Nikolausfeier im Vereinsheim sehr viel Spaß hatten.

Der Kassierer Matthias Kemmer erstattete einen ausführlichen und positiven Kassenbericht. Die Kassenprüfer Roswitha Fries und Elke Kohlhepp bescheinigten eine einwandfreie und korrekte Kassenführung, worauf der Vorstand entlastet wurde.

Auch nahmen wieder Mannschaften erfolgreich am Ortsvereinskegeln und beim Ortsvereinsschießen teil. Die Vorsitzende dankte allen Helfern, die sich bei den Veranstaltungen oder im Vereinsleben engagiert haben.

Für 2019 stehen neben einigen Auftritten auch die Feierlichkeiten zum 35-jährigen Bestehen des Jugendchores im Terminkalender. Hierzu wird das Singspiel „Der Zauberer von Oz“ einstudiert, das am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Oktober, aufgeführt wird. Außerdem nimmt der Fanfarenzug an der Deutschen Meisterschaft in Osnabrück und der Bayerischen Meisterschaft in Feuchtwangen teil und man unternimmt eine Vier-Tages-Konzertreise nach Prag.

Die Ehrungen für langjährige aktive Mitgliedschaft im Gesangverein wurden von den Vorsitzenden vorgenommen. Mit der silbernen Ehrennadel wurden Karl-Heinz Schmid, Ralf Schlagmüller, Peter Müller, Lioba Bukatsch und Lina Steiler für jeweils 40 Jahre passive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Das silberne Ehrenabzeichen erhielten der Zweite Vorsitzende Steffen Fries, Manuel Barth und Kerstin Dengel für ihre 25 Jahre aktive Mitgliedschaft. Peter Steiler gab zu Beginn des Jahres das Amt des Schankwirtes ab. Dieses Amt hat Georg Menig mit den Veranstaltungsteams Matthias Kemmer mit Sabine Endres und Julia Lutz mit Frank Steiler übernommen. Edith Fries dankte allen, die für einen reibungslosen Ablauf des Vereinslebens sorgen. ank

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019