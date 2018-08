Zeichnungen eines begabten Künstlers

Das Skizzenbuch von Thomas Buscher zeigt einen begabten jungen Künstler. Zur aktuellen Ausstellung hat Charlotte Baumann-Hendriks nun die limitierte Auflage des Katalogs übergeben.

Gamburg. „Wir nennen es ein Skizzenbuch. Aber eigentlich ist es viel mehr als das: Es ist der früheste Nachweis über das künstlerische Schaffen von Thomas Buscher.“ Charlotte Baumann-Hendriks, die Urgroßnichte von Thomas und Clemens Buscher, ist einfach fasziniert vom Talent ihrer bekannten Vorfahren. Das Skizzenbuch hat sie dem Gamburger Buscher Museum im Gedenken an die beiden Künstler geschenkt. Es ist derzeit in einer Vitrine in einem eigenen Raum ausgestellt. Nun wurde Herbert Lappel vom Heimatverein eine kleine Auflage des Ausstellungskatalogs überreicht. Dieser ist gegen eine Spende zu erhalten.

In dem limitierten Band wurden 28 Zeichnungen des damals 16-jährigen Thomas Buscher aufwendig zusammengestellt. 38 der Werke aus dem Buch hängen als Reproduktionen in der aktuellen Ausstellung im Museum.

Zwischen 1876 und 1877 entstanden die Zeichnungen, die nicht einfach nur flüchtig aufs Papier geworfen, sondern meist sehr detailliert und fein herausgearbeitet worden sind. Der junge Künstler hatte auf Qualität gesetzt, wie am hochwertigen Papier – gekauft bei Fr. K. Werner in München – zu sehen ist. Die Bildhauerlehre in der Anstalt für Kirchliche Kunst des Münchner Architekten Joseph Elsner begann er 1877, 1880 führte ihn sein Weg an die Kunstakademie in München, wo bereits seine beiden Brüder Sebastian und Clemens eingeschrieben waren.

Über den Verbleib des Skizzenbuchs nach Buschers Tod 1937 ist nichts bekannt. Denn Haus und Atelier wurden im Krieg zerstört, weiß seine Urgroßnichte.

„Thomas Buscher konnte hervorragend zeichnen“, schwärmt Baumann-Hendriks. Intensiv im Ausdruck hat er Menschen und deren Gesichter festgehalten. Auch ihre Großmutter Ida kommt in mehreren Zeichnungen vor. Dorith Grab ist das Bildnis einer Frau umschrieben, „Junger Mann“ ein anderes. „So hat er die Leute in den Schnitzereien für die Altäre dargestellt“, betont sie. Aber auch Heilige, „der zwölfjährige Jesus im Tempel“ oder Teile von Altären sind zu sehen, ebenso Studien nach dem Vorbild von Michael Arnold. Einige anatomische Studien befinden sich auch s unter den Zeichnungen.

Initiiert wurde der Katalog von Herzog Franz von Bayern aus dem Hause Wittelsbach, erinnert sich Charlotte Baumann-Hendriks. Er interessiere sich sehr für die Arbeit der Buscher-Brüder. Wegen seiner Nachfrage habe man dann die Idee einer Broschüre zur Ausstellung umgesetzt. „Franz von Bayern und ganz Nymphenburg stehen hinter unserer Arbeit.“

1860 in Gamburg in eine Steinmetzfamilie hineingeboren, hatte Thomas Buscher viel von seinem älteren Bruder Carl Anton gelernt, Charlotte Baumann-Hendriks Urgroßvater. Als sie 2007 das Buch bei einem Antiquar im Internet entdeckt hatte, sei ihr schnell klar gewesen, welche Rarität sie in Händen halte, erzählt sie. Das leicht abgegriffene Buch mit den losen Blättern hatte sie nach einigen Ausstellungen zwischen 2007 bis 2009 binden lassen, sodass es nun in Gamburg ausgestellt werden kann. Künftig soll es in der Vitrine geschützt sein. „Das Buch ist toll erhalten und muss weiter gut konserviert werden“, wünscht sie.

Nur wenige Originalkunstwerke von Thomas Buscher können im Museum ausgestellt werden. Der Bildhauer und Holzschnitzer aus dem Historismus hat vor allem im kirchlichen Umfeld gearbeitet. Viele Altäre oder Kreuzwege – auch in der Region – stammen vor seiner Hand. In den 1920er und 30er Jahren war der Künstler häufig in Gamburg zu Gast. Gerade weil es kaum Originale gibt, war Charlotte Baumann-Hendriks froh über den Fund. Sie und ihre Mitstreiter im Museum haben ein Auge darauf, nach weiteren Objekten zu suchen. „Wir sind alle sensibilisiert“, sagt Herbert Lappel.

Dass nun der Ausstellungskatalog übergeben wurde, freut Lappel sehr. Die Vereinsmitglieder haben schon das nächste Projekt im Auge: Eine interaktive Landkarte, auf der die Werke von Thomas Buscher geografisch eingebunden werden. Als Pilotprojekt ist die Gamburger Kirche geplant, in der mehrere Werke zu finden sind. Sie sollen fotografiert und digitalisiert werden, um sie dann interaktiv betrachten zu können. Dass viel Arbeit in diesem Projekt steckt, wissen die Museumsmacher. Aber ihnen ist die Erinnerung an die beiden Künstler Clemens und Thomas Buscher sehr wichtig.

