Zukunftsweisendes Projekt für Werbach

Bei „Kaiserwetter“ erfolgte gestern der erste Spatenstich für das Haus der Generationen am Bildungscampus der Gemeinde Werbach.

Werbach. „Bildung und Betreuung wurden und werden in Werbach schon immer groß geschrieben“, unterstrich Bürgermeister Ottmar Dürr. Mit dem ersten Spatenstich zum Bau des Mehrgenerationenhauses setze man den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg nun fort. Denn Betreuung werde in Zukunft für die Eltern immer wichtiger und bedeutender. Die Errichtung der Mensa, ausgelegt für 80 Plätze, die vielfach genutzt werden könne, sei der erste große Schritt zur Realisierung des Bildungscampus in Werbach. Investitionen in Höhe von rund neun Millionen Euro seien insgesamt veranschlagt.

Unter der Kostenschätzung

Zum Teil seien die Gelder schon eingesetzt, zum Teil würden sie noch getätigt. „Das ist verdammt viel, viel Geld für eine Gemeinde der Größenordnung Werbachs“, betonte der Rathaus-Chef. Er erinnerte an den Bau des viergruppigen Kinderhauses St. Martin und die Erweiterung um eine fünfte Gruppe, die derzeit laufe. Für das Haus der Generationen stehe nun eine Investition von rund 1,7 Millionen Euro an. Einen Großteil der Gewerke habe der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. Juli schon vergeben. Dabei sei man unter der Kostenschätzung geblieben, was auch ein Verdienst von Architekt Helmut Schattmann sei.

Als weiteres großes Vorhaben stehe die Sanierung der früheren Werkrealschule an. Hierfür seien rund 3,4 Millionen Euro nötig. Zum Teil gebe es schon Förderzusagen, doch würden weitere Gelder noch benötigt, damit die Gemeinde dieses Projekt schultern könne. Mit Blick auf MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart sagte Dürr, man setze hier weiterhin auf die Unterstützung der Landesregierung, die gerade in ihrer Halbzeitbilanz betont habe, noch mehr in Bildung und Betreuung zu investieren.

Man sei auf dem richtigen Weg mit der Errichtung der Ganztagesgrundschule, denn die Eltern brauchen noch mehr Unterstützung. Werbach sei bekannt für seine Kinder- und Familienfreundlichkeit, das werde auch so bleiben. Der Gemeinderat habe immer die entsprechenden Beschlüsse positiv entschieden.

Für den Bau wünschte der Bürgermeister allen beteiligten Firmen ein unfallfreies Arbeiten und für die weiteren Vorhaben erneut gute Submissionsergebnisse. Dem Land dankte Dürr für die bisherige finanzielle Unterstützung, doch benötige man weitere Mittel für die Realisierung der Projekte. „Wir bauen auf die Unterstützung des Landes“, so Ottmar Dürr.

„Wer investiert, der vertraut“, sagte MdL Reinhart. Es sei ein sonniger Tag, das passe zu diesem „zukunftsweisenden Projekt des Bildungscampus“. Der Ländliche Raum weise höhere Geburtenraten als die Städte auf. Das habe ebenfalls mit Vertrauen in die Zukunft zu tun. Deshalb sei es nötig, dass man in die nötige Infrastruktur investiere, damit der Ländliche Raum weiterhin liebens- und lebenswert bleibe. Mit dem Bau des Mehrgenerationenhauses verfolge man ein vorbildliches Ineinandergreifen der verschiedenen Faktoren. Das Land habe neue Fördermöglichkeiten für die Schulhaussanierung eröffnet und enorm ausgeweitet sowie weitere Schwerpunkte im Bereich Bildung und Kultur gesetzt. Wie Reinhart sagte, habe er das Projekt Bildungscampus in Werbach von Anfang an begleitet und werde es auch in Zukunft unterstützen. Denn hier werde ein gutes und kluges Konzept verfolgt und umgesetzt. Das sei für Werbach ein zukunftsweisendes Projekt, so Dr. Reinhart.

„Das ist ein großartiges Projekt für die Gemeinde Werbach“, betonte auch Rektorin Ulrike Münkel, die derzeit die Grundschule in Wenkheim leitet. Mit der Ganztagesgrundschule verfolge man ein gutes Konzept, mit dem man alle Seiten unter einen Hut bringen wolle, erklärte Ulrike Münkel weiter im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Eltern wünschten verstärkt die Betreuung der Kinder am Nachmittag. Hierfür werde man auch die Vereine mit ins Boot nehmen und mit ihnen kooperieren. Ebenso positiv sei die Kooperation mit dem angrenzenden Kinderhaus, zumal die Kinder in Zukunft ihr räumliches Umfeld behalten, wenn sie vom Kindergarten in die Grundschule wechseln.

Begeistert zeigte sich auch Werbachs Ortsvorsteherin Birgit Hörner vom Mehrgenerationenhaus, in dem ein Begegnungscafé am Nachmittag geplant sei. Ebenso werde sich die Musikschule einbringen und mit der Grundschule kooperieren oder Konzerte auf dem Gelände des Bildungscampus veranstalten können.

Derzeit führe man zudem positive Gespräche mit der Caritas, um einen Koordinator zu finden, der die unterschiedlichen sozialen Bereiche zusammenführen soll, so Birgit Hörner.

Zum Spatenstich waren neben Bauamtsleiter Oliver Schramm und Kämmerer Michael Ank auch der stellvertretende Bürgermeister Albrecht Rudolf gekommen, ebenso wie Architekt Helmut Schattmann und Michael Pfneisl, Chef des Bauunternehmens Pfneisl aus Lauda-Königshofen, das die Rohbauarbeiten ausführt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018