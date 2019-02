Zwei Urenkel erfreuen die beiden Jubilare

Wenkheim.Karl Herrmann und seine Frau Ingeborg, geborene Leber, können heute in der Welzbachgemeinde auf 65 Jahre Ehe zurückblicken. Geboren 1934 in Wenkheim, verbrachte der Jubilar dort seine Kinder-, Schul- und Jugendzeit, wo er die Kriegs- und Nachkriegszeit hautnah miterlebte. 1949 erlernte er den Beruf eines Küfers, sein Wunschberuf war es nicht, viel anderes war kurz nach der Währungsreform nicht möglich.

Ingeborg Herrmann wurde 1936 in Würzburg geboren. Sie wuchs zusammen mit ihren sechs Geschwistern in Gerchsheim auf. Nach der Schulzeit wurde sie zu einer Handschuhmacherin ausgebildet. Diesen Beruf übte sie etwa 30 Jahre lang aus. Kennen gelernt haben sich die beiden 1952 auf der Kilianimesse in Würzburg, 1954 läuteten die Hochzeitsglocken.

Nach seiner Küferlehre arbeitete Karl Herrmann zunächst zehn Jahre auf dem Bau, danach wechselte er zur VS Schulmöbelfabrik in Tauberbischofsheim, wo er 1990 für 25-jährige Zugehörigkeit geehrt wurde. Seit 1994 ist er im Ruhestand.

Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, die zusammen mit ihren Familien in der nähren Umgebung von Wenkheim wohnen. Fünf inzwischen erwachsene Enkel mit Familien gratulieren ebenfalls zum eisernen Jubiläum. Zwei Urenkel sind seit der diamantenen Hochzeit dazugekommen.

Die Freizeitaktivitäten haben in den letzten Jahren abgenommen. Den monatlichen Rentnertreff im Schützenhaus lässt Karl Herrmann jedoch selten ausfallen. Die Tageszeitung wird regelmäßig noch von beiden Jubilaren gelesen.

Mit dem derzeitigen Gesundheitszustand sind beide Jubilare noch einigermaßen zufrieden. Nach den Besuchen durch Pfarrer, Bürgermeister und Ortsvorsteher wird am Samstag im Familienkreis gefeiert. Die Fränkischen Nachrichtenschließen sich den sicherlichzahlreichen Glückwünschent gerne an. rei

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019