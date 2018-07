100 000er-Marke geknackt

Anzeige

Dazu lockte die Burg ihr Publikum mit Jazz-Frühschoppen auf der Burgterrasse, verschiedenen Burgführungen sowie Wein-, Whisky-, Rum- und Bierproben. Die Zahl der Trauungen sei nach wie vor hoch und auch die Dauerausstellung im Neuen Archiv lockte Interessenten an. Angesichts der positiven Bilanz fanden die Gemeinderäte viele lobende Worte. „Wir haben’s gepackt“, sagte Stefan Kempf (CDU) und meinte damit die gelungene Sanierung beziehungsweise den Umbau der Burggastronomie. „Wer weiß, was wir uns für den Burggraben einfallen lassen. Ja, Investitionen kosten Geld, aber das ist es uns von der CDU-Fraktion auch wert“, fügte er an. „Die Burg entwickelt sich als Erfolgsgeschichte“, bilanzierte Johann Vogeltanz (FBW). Materiell und personell habe man die richtige Wahl getroffen. Er erkundigte sich bezüglich neuerlicher Beschwerden aus Kreuzwertheim. Bezüglich des Themas „laute Musik“ sei man mit den Nachbarn weiterhin im Gespräch, versicherte Stein. kab

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018