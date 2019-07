100 Jahre VfB – und das jetzt mit Krone

Der neue Wertheimer Fußball-Stadtmeister heißt VfB Reicholzheim/Dörlesberg. Mit 4:0 besiegte er den SV Nassig verdient in einem grandiosen Finale am Sonntag Abend. Wo Wertheims OB Markus Herrera Torrez künftig Fußball spielt, ist seit gestern Abend auch „fix“: Das Los entschied für den FC Wertheim-Eichel.

Zehn Tage Ausnahmezustand beim VfB Reicholzheim/Dörlesberg. Hunderte Helfer sorgen im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf der 46. Wertheimer Stadtmeisterschaft(en). Spielaussschussmitglied Marcel Hahn ist Turnierleitung, „Live-Tickerer“ bei Fußball.de und „Mädchen für alles“, schneidet am Tisch der Turnierleitung schon auch einmal Lose aus für den großen Pott zur Antwort auf die Frage: Wo spielt der OB künftig Fußball? Jörg „Steiner“ Michelbrink „beschallt“ die Fußballgemeinde, gibt Spielstände bekannt – auch jene aus der Asbachhalle, wo die Volleyballer ihren Stadtmeister ermitteln. Auch wenn’s mit dem einen oder anderen türkischen Namen manchmal nicht so klappt, was soll’s. Der VfB um seinen Vorsitzenden Carsten Schmidt leistet Großes, organisiert das parallel laufende Volleyballturnier (wir berichten noch ausführlich), das Bambini-Turnier am Samstag, bewirtet das große Festzelt zehn Tage lang. Die Besucherzahlen stimmen – natürlich vor allem an den beiden Wochenenden, an denen mehr als 500 Sportbegeisterte täglich aufs Festgelände strömen, auch wenn’s einmal wie aus Eimern schüttet oder die Sonne erbarmungslos vom Himmel sticht.

Finale

VfB Reich./D. – SV Nassig 4:0

Als Platzherr hatte der VfB im Finale natürlich ein klares Ziel: den „Pott“ zu Hause behalten – und: Revanche für die Finalniederlage von 2018. So begann Reicholzheim auf hohem Niveau, ließ Nassig nicht die Räume, die der SV im Turnier zuvor allzu oft für schnelle Tore nutzte. Der Einsatz wurde belohnt: VfB-Trainer Rafael Gogollok netzte schon in der 12. Minute nach einer Ecke frech zum 1:0 ein. Nassig setzte die Blau-Weißen unter Druck, doch der VfB lief zur Hochform auf. Ein Duell auf Augenhöhe. Goalgetter Joachim „Jo“ Gattenhof legte in der 26. Minute nach. Unter frenetischem Jubel der Zuschauer hieß es 2:0. Der VfB wuchs in dieser ersten Hälfte förmlich über sich hinaus. 3:0 in der 30. Minute durch Simon Lambert – und ein ganzes Dorf schon zur Pause aus dem Häuschen. In der zweiten Hälfte ging das Spielchen gerade so weiter: Turnier-Torschützen-„King“ Joachim Gattenhof war’s erneut, der die stolze VfB-Ausbeute auf 4:0 schraubte. Der SV Nassig kämpfte mit aller Kraft gegen den hohen Rückstand, doch die Chancenausbeute war mager. Der VfB ließ nichts zu, und das bis zur „Sechzigsten“: Zum ersten Mal heißt der Wertheimer Stadtmeister VfB Reicholzheim/Dörlesberg.

Spiel um Platz drei

Türk. Werth. – SpG SV Vikt.II/G. 2:0

Bevor’s losgehen konnte, gab’s erst einmal Irritationen wegen der Aufstellung der SpG. Zwei Spieler der Ersten der SV Wertheim – das wollte Türkgücü so nicht akzepieren, zumal es auch das Reglement eigentlich verbietet. Nach eingehender Diskussion einigte man sich, den Torwart der Ersten, Nico Scheurich, zu akzeptieren, Jannik Stürmer durfte als Feldspieler allerdings nicht auflaufen. Die Partie selbst dominierte dann zumeist Türkgücü, zeichnete sich – wie schon übers ganze Turnier hinweg – vor allem mit seiner Laufstärke aus. Die erste Hälfte blieb trotzdem torlos.

Nach der Pause das gleiche Bild, Türkgücü drängte mit Macht auf den ersten Treffer, dennoch war der Partie anzumerken, dass es um nichts mehr ging. Das Tor für Türkgücü wollte einfach nicht fallen. In der 57. Minute traf Gökce Genc doch noch zum erlösenden und längst verdienten 1:0. Patrick Schork erhöhte in der 59. Minute zum 2:0-Endstand.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019