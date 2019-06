101 Tore in Vorrunde

Eichel.Es war eine runde Sache für Firmenmannschaften. Das vierte Ächler Firmenturnier fand auch dieses Jahr sehr viele Interessenten, die dem runden „Leder“ nachjagten oder ihre Arbeitskollegen frenetisch und lautstark unterstützten.

Am Ende eines sportlich sehr fairen Turniers stand die Firma Kurtz Ersa als Sieger fest.

Spannendes Finale

In einem spannenden Finale besiegte man die junge Truppe des Berufsschulzentrums mit 7:6 nach Siebenmeterschießen.

Eröffnet wurde das Turnier in Eichel dieses Jahr durch den neuen Wertheimer Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, der auch bei zwei Spielen der Stadtverwaltung aktiv mitwirkte.

Danach duellierten sich neun Mannschaften in zwei Vorrundengruppen, bis die Halbfinal-Teilnehmer feststanden.

Immer was zu jubeln

Während der Vorrunde erzielten die Teams sage und schreibe 101 Tore, so dass es in den Zuschauerrängen ordentlich was zu jubeln gab.

Herausgestochen hat die „Fanbase“ der Firma adaptronic Prüftechnik, die während der Spiele ihres Teams für mächtig Stimmung sorgte.

Spiel um Platz drei

Im Spiel um Platz drei siegte der Vorjahressieger St. Gobain L+S gegen das Team der Firma Seho.

Bei der Siegerehrung dankte Turnierorganisator Ralf Hofmann allen teilnehmenden neun Teams und bedachte sie mit Sachpreisen. Der FC Eichel freut sich auch nächstes Jahr über eine rege Teilnahme. fce

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019