150. Familienstützpunkt geht an den Start

Marktheidenfeld.Die Stadt Marktheidenfeld freut sich über einen Familienstützpunkt. Die Beratungsstelle, die 150. ihrer Art in Bayern, nimmt ab sofort ihren Betrieb im Fränkischen Haus am Adenauerplatz in Marktheidenfeld auf. In den gleichen Räumen wird auch die Demenzberatung „RuDiMachts!“ zweimal monatlich Gespräche anbieten. Bereits seit Oktober 2011 ist dort die Ehrenamtsvermittlung Marktheidenfeld aktiv.

Die Leitung des neuen städtischen Familienstützpunkts im ersten Stock des Fränkischen Hauses hat Antonia Reuther inne. Die Pädagogin kennt Marktheidenfeld gut aus ihrer langjährigen Tätigkeit als städtische Jugendpflegerin und übernimmt nun nach ihrer Elternzeit das neu geschaffene Aufgabengebiet.

„Wir freuen uns sehr, dass es bei uns in Marktheidenfeld den vierten Familienstützpunkt im Landkreis Main-Spessart gibt“, betont Erste Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder. „Die neue Beratungsstelle ist mitten in Marktheidenfeld gelegen und für Ratsuchende mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto optimal erreichbar“, so das Stadtoberhaupt.

Familienstützpunkte haben ein weitreichendes Aufgabenspektrum. Sie sind wohnortnahe Kontakt- und Anlaufstellen für alle Familien rund ums Thema Erziehung und Familienleben. Zudem beraten und informieren sie Ratsuchende und vermitteln bei Bedarf an andere Einrichtungs- und Unterstützungsangebote weiter.

Die Themenbereiche von Familienstützpunkten gehen von Partnerschaft und Paarbeziehung, Schwangerschaft und Erziehungsthemen über schulische und finanzielle Fragen bis hin zur Freizeitgestaltung oder der Vermittlung von Sprachkursen.

„Letztendlich werden wir dort aktiv, wo unsere ratsuchenden Familien Bedarf haben“, so Antonia Reuther. Insofern lasse man es auf sich zukommen, welche konkreten Themenfelder demnächst in Marktheidenfeld anstehen.

Im Landkreis Main-Spessart gibt es bisher Familienstützpunkte in Gemünden, Lohr und Zellingen. Mit Marktheidenfeld gibt es nun eine vierte Anlaufstelle, die von der Stadt Marktheidenfeld in einer Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familien in Karlstadt betrieben wird.

Die offizielle Eröffnungsfeier für den Familienstützpunkt ist im April geplant, der genaue Termin wird in Kürze mitgeteilt.

Orts- und zeitgleich mit dem Familienstützpunkt startet auch die Demenzberatung der Beratungs- und Kontaktstelle „RuDiMachts!“ im ersten Stock des Fränkischen Hauses. Friederike Döring und Beate Höflich von der Rummelsberger Diakonie beraten jeweils am ersten und dritten Donnerstag des Monats von 10 bis 12 Uhr Menschen mit Demenz, Angehörige und Senioren aus Marktheidenfeld und Umgebung.

Öffnungszeiten des städtischen Familienstützpunkts: Dienstag 9.30 bis 11 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 0151/16139758. Öffnungszeiten der Demenzberatung „RuDiMachts!“: jeden ersten und dritten Donnerstag des Monats von 10 bis 12 Uhr, Telefon 09391/9864113.

