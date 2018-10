16 Bauplätze für Mondfeld

Die Brandmeldeanlage im Wertheimer Rathaus ist defekt und muss erneuert werden. Ein Austausch war ohnehin geplant, so dass die Kosten – das wirtschaftlichste Angebot lag bei rund 98000 Euro – im Gesamtprojekt Brandschutz bereits eingerechnet sind. Der Bauausschuss vergab den Auftrag an die Firma Bretz & Hufer GmbH aus Sulzbach. Die Brandmeldeanlage muss nach 25 Jahren Laufzeit ausgetauscht werden. Die neue Anlage verfügt unter anderem über ein Feuerwehrbedienfeld, damit sie bei der Feuerwehr aufgeschaltet werden kann.

Einstimmig empfiehlt der Bauausschuss dem Gemeinderat, die Arbeiten für die Erneuerung der Heizung der Grundschule Bestenheid an die Firma Prokopp GmbH aus Wertheim zu vergeben. Die Firma gab als einzige ein Angebot für den Austausch der bisherigen Dampfheizung ab. Dies lag mit 250 700 Euro noch unter der Kostenschätzung der Stadt (266 000 Euro). Die komplette technische Sanierung der Grundschule (856 000 Euro ohne Turnhalle) wird mit 282 000 Euro an Landeszuschüssen subventioniert. Die Dampfheizung aus dem Jahr 1952 sei nicht nur gefährlich, sondern auch kostenintensiv, führte Bernd Hartmannsgruber aus. Während die Stadt für das Wärmeverteilungsnetz in den Klassenzimmern, dem Sekretariatsbereich und den Sanitärräumen zuständig ist, werden die Stadtwerke als Vertragspartner den Heizungskessel gegen eine Pelletheizung austauschen. Ausgeführt werden die teilweise lärmintensiven Arbeiten in den Ferien beginnend im April des nächsten Jahres. Fertiggestellt werden sollen sie in den Sommerferien.

Auf dem Waldfriedhof in Bestenheid wird ein neues Sternenfeld angelegt, das hat der Bauausschuss in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen. Ein Sternenfeld ist ein Grabfeld für Kinder, die mit einem Gewicht von weniger als 500 Gramm vor, während oder kurz nach der Geburt versterben. Diese Kinder werden als Sternenkinder bezeichnet und sind nicht bestattungspflichtig. Mit Errichtung des Sternenfelds soll Eltern die Möglichkeit gegeben werden, ihr Kind in Wertheim beisetzen zu lassen. Bisher werden Sternenkinder auf dem Friedhof in Würzburg bestattet.

Ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit fiel die Entscheidung, die Neuanlage des Baumfelds für die Bestattung von Urnen nochmals zu prüfen, die Nachbarn zu beteiligen und die Kosten aufzuteilen. Das Ergebnis soll dem Ausschuss erneut vorgelegt werden. Pressesprecherin Angela Steffan: „Ein solches Baumfeld gibt es bereits auf dem Waldfriedhof in Bestenheid. Aus Reihen der Bürgerschaft kommt der Wunsch, diese Bestattungsmöglichkeit auch auf dem Bergfriedhof in Wertheim zu schaffen.“

Der Bauhof erhält eine neue Kehrmaschine. Das bisherige Gerät ist abgeschrieben, verschlissen und zunehmend reparaturanfällig. Der Betriebsausschuss hat der Neuanschaffung einer „Swingo 200“ des Herstellers Schmidt bei der Ingenieur Kurt Herold GmbH & Co. KG in Würzburg beschlossen. Das Unternehmen legte mit 121000 Euro das günstigste Angebot vor. Zuvor hatte man mehrere Maschinen – auch gemeinsam mit dem Geräteausschuss getestet. Unter anderem wurde eine Maschine mit Elektroantrieb unter die Lupe genommen, die aber zu wenig Leistung bringe. Die neue Kehrmaschine verfügt über zwei Besen und einen Euro 6 -Diesel-Motor. Was die Geräuschemission angehe, sei das neue Gerät viel leiser als das alte. kab