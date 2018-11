16. Wertheimer Dance Day

Wertheim.Nach dem großen Interesse bei den vergangenen Wertheimer Dance Days findet am Samstag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr in der Aula Alte Steige wieder ein Tanzevent statt. Die Zuschauer erwartet ein Musical, das von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgeführt wird. Veranstalter sind die kommunale Jugendarbeit Wertheim in Kooperation mit der erfahrenen Tänzerin Christine Heldt und dem Förderverein offene Jugendarbeit Wertheim.

Das Stück „Ich glaub an dich!“ handelt von Gut und Böse sowie Selbstliebe und -wertschätzung. Die Darsteller bringen durch unterschiedliche Tanzstile eine emotionale Geschichte auf die Bühne, die vom Publikum frei interpretiert werden kann. Zum ersten Mal werden die Tänzer durch talentierte Sängerinnen unterstützt. Die Choreographien wurden von Tanztrainerin Christine Heldt einstudiert. Eintritt wird erhoben. Die Veranstaltung dauert zirka eine Stunde und richtet sich an die ganze Familie. Mit den Einnahmen wird die Teilnahme der Tanzgruppen an verschiedenen Wettbewerben unterstützt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018