18 Beiträge in der Endrunde

Marktheidenfeld.Die Jury des Bilderbuchillustrationspreises „Meefisch“ hat entschieden: Aus den 107 Einsendungen, die die Stadt Marktheidenfeld erreichten, wählte das Expertenforum Anfang Mai den diesjährigen Meefisch-Preisträger aus.

Wer den begehrten Meefisch-Pokal gewonnen hat, ist allerdings noch streng geheim. Der Gewinner wird erst bei der Preisverleihung am 7. Dezember in Marktheidenfeld offiziell bekannt gegeben.

Ausstellung im Oktober

Insgesamt 18 Beiträge schafften es in die am 26. Oktober im Kulturzentrum Franck-Haus startende Finalisten-Ausstellung.

In die Endrunde wählte die neu besetzte Jury drei Bilderbuchprojekte, aus denen der Meefisch-Preisträger 2019 ausgewählt wurde.

„Die Einsendungen zeigen eine breite technische Vielfalt, darunter auch traditionelles Illustrationshandwerk auf gutem Niveau“, betonte Cornelia Haas stellvertretend für die sechs Jurymitglieder nach der Sitzung. Die Professorin der Fachhochschule Münster wünscht sich, dass noch mehr Studierende am Wettbewerb teilnehmen und ihn als Chance für einen möglichen Einstieg in den Berufsalltag nutzen.

Die Beiträge der Finalisten sind im Kulturzentrum Franck-Haus in Marktheidenfeld von 26. Oktober bis 29. Dezember 2019 zu sehen.

Die Stadt Marktheidenfeld vergibt den Bilderbuchillustrationspreis „Der Meefisch“ alle zwei Jahre, in diesem Jahr wird er zum achten Mal verliehen. Neben Einsendungen aus Deutschland trafen auch mehrere Beiträge aus dem Ausland per Post in Marktheidenfeld ein. Intention des Wettbewerbes ist es, Kinder früh an gut gemachte Bilderbücher heranzuführen. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019