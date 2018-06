18-Jähriger zündet Haare an

Anzeige

Vom Unterricht ausgeschlossen

Laut JGH plant der Angeklagte, den Hauptschulabschluss machen. Anschließend strebe er eine Tätigkeit im Wertheim Village an. Die gefährliche Körperverletzung sei nicht das einzige negative Vorkommnis gewesen, und im Februar 2017 habe die Schulleitung den Beschuldigten wegen „nicht zu ertragenden Sozialverhaltens“ vom Unterricht ausgeschlossen.

Auch ihm gegenüber, so der Vertreter der JGH, habe der Angeklagte vorlautes und bis freches Verhalten gezeigt. Seine Eltern dagegen seien für die Hilfe der JGH dankbar. Laut dem Vater, in leitender Position tätig, hat der Sohn ein gestörtes Verhältnis zur Wirklichkeit und mache, „was er will“.

Das Gericht betonte in der Urteilsbegründung, es müsse nicht alles glauben, was ihm aufgetischt wird. Ein Angeklagter dürfe schweigen oder abstreiten aber nicht einen anderen falsch beschuldigen. Der junge Mann könne froh sein, dass die Eltern ihn weiterhin unterstützen. Die Richterin äußerte Hochachtung vor der Mutter, der Sohn solle sich an ihr ein Beispiel nehmen. Sie war im März 2017 bei der Vernehmung bei der Polizei anwesend. In der Verhandlung verzichtete sie auf ihr Aussageverweigerungsrecht, ihre Angaben stützten die Version der Polizei und nicht die des Sohnes. Es läuft noch ein Zivilverfahren gegen den Angeklagten. Dabei geht es vor allem um Schmerzensgeld. goe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.06.2018