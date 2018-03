19-Jährige übersah Maserati

Anzeige

Wertheim.Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Packhofstraße in Wertheim wurde ein 60-Jähriger verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann war mit seinem Maserati in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte nach links in die Rechte Tauberstraße abbiegen. Eine 19-jährige Polo-Fahrerin übersah den herannahenden Maserati. Die beiden Autos stießen an der Kreuzung zusammen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 14 500 Euro. pol