19-Jähriger baut betrunken Unfall

Esselbach.Mit 2,96 Promille verunfallte ein 18-jähriger Autofahrer und verletzte sich dabei. Der junge Mann kam am Sonntagmorgen, gegen 8.15 Uhr, von einer privaten Party und fuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße ortsauswärts. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Verkehrsleitpfosten. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam erneut von der Fahrbahn ab und fuhr einen etwa drei Meter hohen Grünhang hoch. Der Verletzte wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die ausgelaufenen Motorenflüssigkeiten wurden von der Feuerwehr abgebunden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019