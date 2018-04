19-jähriger Ladendieb zeigt sich uneinsichtig

Anzeige

In der jetzigen Verhandlung bestritt der 19-Jährige den Vorwurf des Diebstahls im Kaufland. Der Mann behauptete, er habe das Bluetooth-Gerät wieder ins Regal gelegt. Der Ladendetektiv hatte jedoch beobachtet, dass der Beschuldigte das Gerät auspackte, es in der Hand behielt und nur die Verpackung ins Regal zurücklegte. Dann seien die beiden Männer in die Süßwarenabteilung gegangen. Dort habe der Angeklagte das Gerät dem Komplizen übergeben, der es in die Jackentasche steckte. Die herbeigerufene Polizei fand bei ihm das Diebesgut.

Der Staatsanwalt stützte sich auf die Aussage des Detektivs. Der Angeklagte erwiderte: „Sie können mit mir machen, was sie wollen. Ich weiß, dass ich nicht beteiligt war.“ Doch auch das Gericht hielt den Detektiv für glaubwürdig. goe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.04.2018