20-jährige Fahrerin verunglückt tödlich

Bettingen.Tödliche Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall am gestrigen Montag kurz nach 14 Uhr bei Bettingen. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem Auto von der Autobahnanschlussstelle Wertheim/Lengfurt in Richtung Urphar, als der Wagen bei Bettingen in einer sehr langgezogenen Linkskurve aus ungeklärter Ursache zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Entwurzelt

Als die junge Frau gegensteuerte, schleuderte der Wagen nach links und dann wieder nach rechts, wo er endgültig die Straße verließ. Daraufhin prallte der Pkw mit der Fahrerseite mit so großer Wucht gegen einen großen Baum, dass dieser entwurzelt wurde.

Einsatzkräfte der Feuerwehr musste die leblose Frau aus dem Wrack ihres Autos befreien. Kräfte des alarmierten Rettungsdienstes und ein Notarzt versuchten noch, die 20-Jährige zu reanimieren, was nicht mehr gelang. Die erlag ihren Verletzungen am Unfallort.