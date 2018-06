20-jähriges Bestehen wird groß gefeiert

Anzeige

Nassig.Der Verein für Garten, Obst, Umwelt Nassig feiert am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, sein 20-jähriges Vereinsbestehen. Das Fest startet am Samstagabend um 18 Uhr mit einem kulinarisch-musikalischen Abend. Ab 20 Uhr spielt Bernd Brümmer (ehemals „Un&Plugged“) live Pop- und Rockmusik. Am Sonntag steht um 10 Uhr ein Gottesdienst im Grünen und ab 11 Uhr der Festkommers mit Ehrungen auf dem Programm. Für das leibliche Wohl ist mit Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Gegrilltem gesorgt. Die Besucher erwartet am Sonntagnachmittag ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Ausstellern. pm