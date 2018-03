2018 wieder ein umfangreiches Programm

Anzeige

Celia Fernandez-Selles wurde 1988 in Wertheim geboren, hat die Comenius-Realschule und anschließend das Wirtschaftsgymnasium besucht, Spanisch, Französisch und BWL studiert und 2003, als Mitglied des Tanzclub 88, am internationalen Jugendkulturfestival der Partnerstädte teilgenommen. Als erste „Amtshandlung“ im Partnerschaftskomitee präsentierte sie den noch von ihrem Vorgänger erarbeiteten Rückblick. Stein kommentierte diesen mit den Worten, „wir waren sehr aktiv, es ist viel passiert. Die Partnerstädte haben sich gut umeinander gekümmert“. Der Rückblick zeige auch, dass der Schüleraustausch funktioniere, wenn auch nicht immer mit den eigentlichen Partnerstädten, so doch mit den jeweiligen Ländern.

Besonders in Erinnerung geblieben war nicht nur Stein ein Besuch in Huntingdon und Godmanchester gemeinsam mit Justiz- und Europaminister Guido Wolf, einer Abordnung des Ministeriums und der Internationalen Partnerschaftsvereinigung Wertheim (IPW). Diese Reise fand genau zu dem Zeitpunkt statt, als in London der „Kündigungsbrief“ an die EU geschrieben wurde. „Der ‚Brexit’ wird uns noch beschäftigen“, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt. Umso wichtiger sei der Kontakt auf kommunaler Ebene. „Aber wir bleiben zusammen“, dieser Wunsch sei mit Händen zu greifen gewesen.

Einer der Höhepunkte im Partnerschaftskalender 2018, der ebenfalls von der neuen Geschäftsführerin vorgestellt wurde, wird die Feier des 25. Geburtstages der Verbindung mit Csobánka sein, die vom 25. bis zum 29. Juli in Wertheim stattfindet. „Ganz Wertheim feiert da, denn es ist das Altstadtfestwochenende“, schürte Bürgermeister Wolfgang Stein die Vorfreude.

Im September findet, auf Initiative der IPW, eine Fahrt nach Salon-de-Provence statt. Auch dies ist von besonderer Bedeutung, liegt doch gerade die älteste Partnerschaft der Stadt ein wenig „auf Eis“. Mehr als 30 Personen wollen laut Lucy Weber, der Vorsitzenden der IPW, mitkommen, „wir sind schon sehr gespannt“.

Sie habe sich gefragt, ob es diese Partnerschaft überhaupt noch gebe, meinte Birgit Väth. „Es sind immer die handelnden Personen, auf die es ankommt“, stellte Wolfgang Stein fest. Und zu diesen handelnden Personen gehörte bislang weniger der Bürgermeister von Salon, wissen die erfahrenen Partnerschaftsaktivisten aus Wertheim. Anfang Oktober soll dann das internationale Jugendsportturnier der Partnerstädte in Huntingdon und Godmanchester stattfinden, darin eingebettet das Arbeitstreffen. Dabei soll es auch um die Zukunft dieser Veranstaltung und des Kulturfestivals gehen, deren Finanzierung zunehmend schwieriger wird, da sich die EU hier „auf einem Weg rückwärts“ befinde.

Für die Stadt Wertheim, betonte hingegen Bürgermeister Stein, seien die Partnerschaften nach wie vor wichtig. „Wir versuchen, aus den bescheidenen Mitteln das bestmögliche zu machen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018