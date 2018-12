21 476 Kilometer im Boot zurückgelegt

Wertheim.Die Mitglieder des Kanuclub Wertheim trafen sich im Bootshaus des Vereins, um das Paddeljahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Der stellvertretende Vorsitzende Dietrich Kneucker begrüßte die Anwesenden, bevor Wanderwart Bruno Nicke auch dieses Jahr wieder Paddler für besondere Kilometerleistungen auszeichnete.

Im Vereinsfahrtenbuch wurde die beachtliche Zahl von 21 476 Kilometern aufgezeichnet, wozu einige Kanuten jeweils über 1000 Kilometer beisteuerten. Das waren Dorothee Andres mit 1481 Kilometern, Karin Nicke (1385 Kilometer), Helmut Bicek (1569 Kilometer), Friedrich Andres (1433 Kilometer), Peter Podraza (1326 Kilometer), Alfred Schneider (1169 Kilometer) und Nicke selbst mit 2004 Kilometern.

Kanuten, die nicht nur Kilometer paddeln, sondern auch regelmäßig an Sicherheits- und Ökoschulungen sowie Vereins- und Verbandsfahrten teilnehmen, werden vom Kanuverband durch ein Wanderfahrerabzeichen geehrt. Ein bronzenes Abzeichen haben dieses Jahr Karin Nicke, Dorothee Andres, Frieda Bauer, Friedrich Andres, Hans Kneucker, Peter Podraza, Dietrich Kneucker und Alfred Schneider erhalten. Ein Abzeichen in Silber hat sich Rudolf Groß erpaddelt.

Für ihre besonderen sportlichen Leistungen wurden in Gold Brigitte Schwab, Helmut Bicek und ebenfalls wieder Nicke selbst ausgezeichnet. Die nächste Möglichkeit auf ein Abzeichen hinzuarbeiten und an einer Vereinsfahrt teilzunehmen, bietet sich bereits am 1. Januar. Dann startet der KCW mit der Neujahrsfahrt auf dem Main ins neue Jahr. Wem es derzeit zu kalt ist, um unter freiem Himmel zu paddeln, der kann jeweils sonntags das Training in der Kleinschwimmhalle in Wertheim besuchen. Kajaks sind dort vorhanden.

Weitere Informationen, auch zu anderen Fahrten des KCW, finden sich unter www.kc-wertheim.de auf der Homepage des Vereins. kc

