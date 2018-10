22 Jahre für das Wohl der Kleinsten gesorgt

reicholzheim.Edith Fischer ist bereits im Juli 2018 als Leiterin des Kindergartens St. Joseph in Reicholzheim ausgeschieden, jetzt wurde sie im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedet. Sie war bereits ab Ende 2015 in Elternzeit. Seit 1996 arbeitete sie in dieser Position und gestaltete so nicht nur die Erweiterung des Kindergartens in den Jahren 1998 und 1999, sondern auch den erneut notwendigen Umbau für die Einrichtung einer Krippengruppe im Jahr 2013 sowie zur Einrichtung einer Ganztagesgruppe 2017. Gleichzeitig bemühte sie sich erfolgreich auch für die Weiterentwicklung des Außengeländes, wovon zum Beispiel das Baumhaus und das Schiff zeugen. Zudem engagierte sie sich als Mitarbeitervertreterin. Während der 22 Jahre, die sie für den Kindergarten tätig war, arbeitete sie mit fünf Pfarrern zusammen. Für diese gute Zusammenarbeit bedankten sich nun Pater Joachim Seraphin MSF und Erich Saur für den Pfarrgemeinderat.

