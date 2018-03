23. Frauenfest wird gefeiert

Anzeige

Wertheim.Das 23. Wertheimer Frauenfest am Donnerstag, 8. März, um 19 Uhr im Kulturhaus steht unter dem Motto „Frau von der Rolle – Rollenbilder einer Frau“.

Nach einem Vortrag der Kontaktstelle „Frau und Beruf“ Heilbronn-Franken wird bei Sekt, Selters und Häppchen 30-jähriges Bestehen des Frauenvereins gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Plätze begrenzt

Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, wird deshalb um eine verbindliche Anmeldung bei Natalja Mehler, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wertheim, per E-Mail an natalja.mehler@wertheim.de oder unter Telefon 0 93 42 / 30 13 12, gebeten. stv