25. Turnier der Jugend-Fußballer

Wertheim.Zum 25. Mal findet im Rahmen der Wertheimer MichaelisMesse ein Jugend-Fußballturnier statt. Ausgetragen wird der Jubiläumswettstreit am Tag der Deutschen Einheit (Mittwoch, 3. Oktober) von 13 bis etwa 18 Uhr auf dem Taubersportplatz.

Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung weiter heißt, haben 16 Jugendmannschaften aus der Umgebung ihre Teilnahme zugesagt. Die Initiatorin der Veranstaltung, Stadträtin Erika Knittel, übernimmt auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft. Die Turnierleitung liegt in den Händen von Ludwig Oberdorf. Ausrichtender Verein ist Türkgücü Wertheim.

Die Begrüßung der Mannschaften mit Informationen zum Ablauf erfolgt um 12 Uhr auf dem Taubersportplatz. Die Siegerehrung ist ab 17.30 Uhr vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.10.2018