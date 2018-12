2500 Euro für kranke Kinder

Wertheim.„Wir sind in Wertheim angekommen“, stellen die Geschäftsführer Roland und Thomas Gärtner fest und blicken zufrieden auf die vergangenen knapp zehn Monate zurück. Zum 1. März hatte das Autohaus Gärtner aus Hardheim die traditionsreiche Wertheimer Firma Opel Dosch und mit diesem alle dort beschäftigten Mitarbeiter übernommen (wir berichteten).

Der Start in der Stadt an Main und Tauber war damals gefeiert worden. Aus dem Erlös übergaben die Geschäftsführer am Donnerstagabend im Rahmen des Wertheimer Adventskalenders einen Scheck in Höhe von 2500 Euro an Regina Schmidt und Michael Bannwarth, zwei der Vorsitzenden des Vereins Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber.

Das Geld werde für die weitere Unterstützung der Arbeit an der Kinderklinik der Universität Würzburg gut gebraucht. Denn dort gebe es immer Bedarf, der über den normalen Etat nicht gedeckt werden könne, erklärten die beiden Vorsitzenden. Aktuell geht es um die Anschaffung von möglichst zwei Geräten zum Preis von jeweils rund 18 000 Euro, die für die Low-Level-Laserbehandlung bei jungen Krebspatienten eingesetzt werden können.

Infolge von Chemo- oder Strahlentherapie erleiden die Kinder und Jugendlichen nicht selten eine ausgeprägte Mukositis. Diese schmerzhafte Entzündung der Schleimhäute beeinträchtigt sie sehr. Jetzt gibt es eine neue Methode, die hier sehr gut wirkt, nämlich eine von den Patienten, deren Eltern oder einer Pflegekraft selbst im Bett vorgenommene Laser-Therapie der Schleimhäute. Über einen speziellen Laser, der täglich lokal appliziert wird, wird die Mukositis sehr viel besser.

Sehr gute Erfahrungen liegen mit dem Gerät in der Kinderonkologie Augsburg und Regensburg vor, so dass er dieses gerne für die Mukositis-Kinder und Jugendlichen auf Station in Würzburg einführen würde, begründete Professor Dr. Paul-Gerhardt Schlegel den Anschaffungswunsch gegenüber der Aktion Regenbogen. ek

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018