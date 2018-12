266 Anwärter vereidigt

Wertheim/Forst.In der Waldseehalle in Forst fand die letzte feierliche Vereidigung von Polizeimeisteranwärtern bei der Polizei Baden-Württemberg im Jahr 2018 statt. Hierbei handelte es sich um die Anfang September eingestellten jungen Polizeibeamten, die ihre Ausbildung an den Standorten Bruchsal, Herrenberg beziehungsweise Böblingen und Wertheim absolvieren.

97 Polizeimeisteranwärterinnen und 169 Polizeimeisteranwärter leisteten ihren Eid in Anwesenheit zahlreicher Angehöriger sowie geladener Ehrengäste. Bei dieser Anzahl handelte es sich auch um die größte Zahl an zu Vereidigenden einer Vereidigungsfeier bei der Polizei Baden-Württemberg in der jetzigen Organisationsform der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg.

Auszubildende, von jedem der drei Ausbildungsorte einer, hielten stellvertretend für den Einstellungsjahrgang des jeweiligen Standorts die Ansprache und erzählten von dem Weg zur Polizei und von den Eindrücken der ersten Wochen. Bei der Auszubildenden aus Wertheim stellten sich zunächst Fragen über Fragen zu Beginn ihrer Ausbildung. Sie stellte dar, dass ihr ein Teamtraining aufzeigte, dass Aufgaben, die zunächst unlösbar scheinen in der Gruppe doch lösbar sind. Auch wenn die eine oder andere Baustelle am Standort noch vorhanden ist, sind stetige Fortschritte erkennbar.

In Wertheim wurde ihrer Meinung nach grundsätzlich alles getan, damit sich die Auszubildenden wohlfühlen können. Auch die Zweierbelegung der renovierten Zimmer mit Sanitärbereich betonte sie als durchaus positive Gegebenheit. ph

