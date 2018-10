30. Geburtstag: Patenverein in Elsfleth besucht

Kembach.Eine Abordnung von Ortsverwaltung sowie Kultur- und Verschönerungsverein Kembach besuchte nun ihren Patenverein, das Musik- und Majoretten-Corps in Elsfleth. Dieses besteht nun seit 30 Jahren. Mit zahlreichen Geschenken im Gepäck reisten die Kembacher nach Elsfleth. An den drei erlebnisreichen Tage standen beispielsweise Stadtführungen in Elsfleth und Rundfahrten in Bremerhaven auf dem Programm. Die Elsflether Kirche, eine von fünf erhaltenen Winkelkirchen in Deutschland, wurde ebenfalls besichtigt. Alle ehemaligen Pfarrer der Gemeinde sind dort auf einer Tafel verewigt. Zu ihnen zählt der bereits verstorbene Pfarrer Lutz Petersen, der für die Partnerschaft und langjährige Freundschaft der beiden Vereine verantwortlich ist. Auch Elsfleths Bürgermeisterin Brigitte Fuchs gratulierte dem Musik- und Majoretten-Corps und freute sich über den von den Kembachern mitgebrachten „Ortsvorsteherwein“. Mit Musik wurden die Gäste verabschiedet. Bild: Ortsverwaltung

