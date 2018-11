30 randalierende Fußballfans

Bettingen.Zeugen meldeten der Polizei am Samstag um etwa 21.50 Uhr, dass Fußballfans in einem Schnellrestaurant an einem Autohof in der Blättleinsäckerstraße in Bettingen randalierten. Einer von ihnen solle sogar nackt auf einem Tisch tanzen. Mit der Unterstützung von bayerischen Polizeibeamten fuhren insgesamt neun Streifen zu dem Burger-Laden.

Die Beamten trafen vor Ort insgesamt 30 alkoholisierte Fans an. Von dem Nackttänzer war zunächst keine Spur. Die Fans mussten im Beisein der Polizei das Restaurant verlassen und zurück in ihre Reisebusse steigen.

Mit Hilfe einer Personenbeschreibung konnte in einem der Busse der mutmaßliche Nackttänzer ausfindig gemacht werden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Auf der weiteren Fahrstrecke der Gruppe in Richtung Frankfurt kam es zu keinerlei weiteren Ausschreitungen. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018