3,5 Millionen Euro für Königheim

Main-Tauber-kreis/Stuttgart.Mit dem Förderprogramm „Wasserwirtschaft und Altlasten“ unterstützt das Umweltministerium die Kommunen im Land mit rund 138 Millionen Euro aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds. „Maßnahmen, die eine sichere Versorgung mit Trinkwasser, die umweltschonende Entsorgung von Abwasser, die Untersuchung und Sanierung kommunaler Altlasten, Gewässerrenaturierungen und modernen Hochwasserschutz gewährleisten, stellen unsere Städte und Gemeinden vor enorme finanzielle Herausforderungen“, sagte der Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der in Stuttgart bekanntgegeben Förderung durch das Umweltministerium. „Deshalb ist es wichtig, dass das Land den Kommunen zur Daseinsvorsorge finanziell unter die Arme greift.“

Um die Wasserversorgung weiter verbessern zu können, unterstützt das Umweltministerium die Städte und Gemeinden im Land mit insgesamt 15 Millionen Euro. Davon wird im Besonderen auch der Main-Tauber-Kreis durch das Förderprogramm profitieren. Konkret nannte Reinhart den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Königheim und örtliche Maßnahmen in Königheim mit Zusagen in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

MdL Wolfgang Reinhart hatte sich kürzlich mit einem Brief an Umweltminister Untersteller mit der Bitte gewandt, gerade für den Wasser-Zweckverband Mittlere Tauber weitere entsprechende Förderungen durch das Land sicherzustellen. „Hier sind wir noch in den Abstimmungen mit dem Umweltministerium, denn es besteht noch erheblicher Unterstützungsbedarf in den kommenden Jahren“, so weiter. Dies sei, betonte Wolfgang Reinhart, ein wichtiges Projekt für die Heimat.