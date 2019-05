350 Helfer am Sonntag im Einsatz

Wertheim.Rund 350 und Wahlhelfer sind in Wertheim am Sonntag für Aufgaben rund um die Europa- und Kommunalwahlen im Einsatz. Sie leisten tagsüber in den 31 Wahlbezirken Dienst und beginnen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr mit der Auszählung. Über die Ergebnisse der Stimmauszählung informiert die Stadt Wertheim ab Sonntagabend auf ihrer Internetseite unter

...