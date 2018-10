37-Jähriger muss ein Jahr in Haft

Wertheim.Wegen einer Reihe von Straftaten musste sich ein Ehepaar aus Wertheim beim Amtsgericht in der Main-Tauber Stadt verantworten. Es ging um gemeinsamen Diebstahl von acht Flaschen Whisky kurz vor Weihnachten 2017 in einem Einkaufsmarkt in Bestenheid sowie beim Mann zusätzlich um Kfz-Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Haftpflichtversicherungsschutz, Diebstahl und Urkundenfälschung.

Erschwerend kam hinzu, dass beide vielfach vorbestraft sind, unter anderem wegen Drogendelikten. Das Paar saß auch schon im Gefängnis.

Bewährung für Ehefrau

Jetzt wurde der arbeitslose 37-jährige Mann zu einer Haftstrafe von einem Jahr, seine 35-jährige Frau zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Sie hat ein kleines Kind zu versorgen. Ihre Strafe wurde gegen Ableistung von 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit zur Bewährung ausgesetzt.

Das Paar hatte den Einkaufsmarkt gemeinsam mit dem Kind betreten. Die Überwachungskamera hielt fest, wie der Mann fünf Flaschen im Kinderwagen und die Frau drei in der Handtasche versteckt. Das Diebesgut hatte einen Gesamtverkaufswert von 143 Euro.

Einer Verkäuferin war aufgefallen, dass die Kundin im Einkaufsmarkt in Eile und ihre Tasche schwer war. Deshalb folgte sie der Frau bis auf den Parkplatz. Als die 35-Jährige das bemerkte, wollte sie die Flaschen wegwerfen.

Keine Fahrerlaubnis

Im Februar beobachtete die Polizei in Wiesbaden, dass ein Mercedes an der Ampel bei Grün verspätet losfuhr und das MGH-Kennzeichen „nicht richtig“ angebracht war. Der Fahrer (der nun Angeklagte) konnte bei der Kontrolle nur die Kopie eines litauischen Führerscheins vorweisen.

Eine deutsche Fahrerlaubnis hat er nie besessen. Zudem war der Wagen nicht versichert.

Einige Tage später sah in Reicholzheim ein Zeuge – die Angeklagten wohnten damals in der Nachbarschaft, wie der 37-Jährige den Mercedes auf einem Parkplatz abstellte und das hintere Kennzeichen ummontierte.

Die Überprüfung durch die Polizei ergab, dass das Kennzeichen entstempelt war und von einem Ford Transit aus der Ortschaft stammte. Wie der Beschuldigte zum Nummernschild kam, ist unklar.

Wagen war der Polizei bekannt

Wieder ein paar Tage später entwendete der Beschuldigte auf dem Wartberg von einem Renault Clio die gestempelten Kennzeichen und brachte sie am Mercedes an. Die Wertheimer Polizei kannte den Wagen. Im März fiel er in Bestenheid einer Streife auf.

In der Verhandlung waren die Angeklagten geständig. Wie sie sagten, sei der Whisky für den Besuch an Weihnachten gedacht gewesen. Die Richterin erwiderte darauf: „Es hilft nichts, wenn die Gäste sich besaufen, den Ärger haben Sie.“

Angeklagter wollte Bewährung

Der Angeklagte bat um eine erneute Chance, er wolle eine Therapie absolvieren. Die Richterin wies ihn jedoch darauf hin, dass er kurz nach einer Amtsgericht Mosbach gegen ihn verhängten Strafe mit seiner Frau in Bestenheid wieder gestohlen habe. Sie glaube nicht, dass er eine Bewährung durchstehe.

Für die 35-Jährige bestellte das Gericht abschließend einen Bewährungshelfer. goe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018