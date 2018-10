39-Jähriger stahl im Hafturlaub Kennzeichen

Wertheim.Wegen Einbruchs saß ein Mann eine sechsjährige Strafe im Gefängnis Bruchsal ab. Über Weihnachten 2017 bekam er Hafturlaub und fuhr mit dem Zug nach Wertheim. Er wollte hier seine Tochter abholen und für ein paar Tage zu sich nach Karlsruhe bringen. Die von ihm geschiedene Mutter des Kindes hat das Sorgerecht.

Ein Freund des Hafturlaubers besorgte für 300 Euro einen Audi. Der stand in Wertheim, war aber entgegen dem Versprechen nicht angemeldet. Zur Abhilfe entwendete der Hafturlauber von einem auf dem Reinhardshof abgestellten Opel Corsa beide Kennzeichen und montierte sie an den Audi. Zum Ende des Hafturlaubs fuhr er die Tochter wieder von Karlsruhe nach Wertheim.

Im Januar wurde das letzte Drittel der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Der Mann fuhr wieder mit dem Zug nach Wertheim, legte aber in Osterburken einen Halt ein und entwendete die Kennzeichen eines Suzuki. Diese brachte er am Audi an. Als er mit dem Wagen in Bestenheid unterwegs war, wurde er erwischt.

Wegen Diebstahls und Urkundenfälschung jeweils in zwei Fällen verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den Angestellten zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, setzte diese aber gegen Ableistung von 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit zur Bewährung aus.

Der 39-Jährige lebt inzwischen mit seiner Verlobten in Bad Ems. Sein Arbeitgeber ist mit ihm zufrieden und hat schriftlich zugesagt, ihn nach Ablauf der Probezeit unbefristet anzustellen. Außerdem möchte der Mann mit Zustimmung der Verlobten das Sorgerecht für die Tochter erlangen, die zurzeit in Mosbach lebt. Das Mädchen „verwahrlose“ bei der Mutter, ist er der Meinung.

In der Verhandlung wendete sich beim Verlesen des Strafregisters der positive erste Eindruck bezüglich des Angeklagten allerdings um 180 Grad. Schon als Heranwachsender (18 bis 20 Jahre) war er straffällig geworden und musste eine Jugendstrafe (Minimum sechs Monate) absitzen. Später kamen Betrug in 47 Fällen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Einbruch dazu.

Wagnis

Ohne festen Arbeitsplatz und Verlobte hätte im jetzigen Fall der Staatsanwalt keine Aussetzung der Strafe zur Bewährung beantragt. Er meinte, man solle das Wagnis eingehen. Der Verteidiger sprach von durchgebrannten Sicherungen. Zudem betonte er, es sei schwer, als Vorbestrafter einen festen Arbeitsplatz zu bekommen.

Das Gericht machte zur weiteren Bewährungsauflage, dass der Beschuldigte das Arbeitsverhältnis nicht von sich aus kündigen darf. Auch die Richterin war unsicher, ob der Mann die Bewährung durchsteht. Er neige dazu, bei schwierigkeiten unsinnig zu handeln und weitere Probleme auf sich zu laden. Wie es mit den zwei zur Bewährung ausgesetzten Bruchsaler Haftjahren weitergehe, entscheide die Vollstreckungsstelle. goe

