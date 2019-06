500 Euro Belohnung für Hinweise

Höhefeld.Wie bereits berichtet erlebte ein Höhefelder Imker eine böse Überraschung, als er am Feiertag den Honig seiner Bienenvölker ernten wollte: alle drei Völker waren gestohlen worden, komplett mit je vier Zargen samt dem eingetragenem Honig im Bienenstock. Dabei entstand ihm ein Schaden von etwa 1200 Euro.

Um diesem in der Region um sich greifenden Unwesen entgegenzuwirken, loben der betroffene Imker und der Bezirksimkerverein Wertheim ein Belohnung von insgesamt 500 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung der Täter führen.

Wer hat im Gewann „Frau Holle Baum“ in Höhefeld zwei oder mehrere Personen mit einem Kastenwagen oder Pkw mit Anhänger mit Bienenkästen hantieren sehen?

Wem sind am 29. Mai in der Zeit von etwa 19 bis 20 Uhr fremde Personen dort aufgefallen? Wem sind Bienenvölker an einem Platz aufgefallen, die vor dem genannten Zeitraum dort nicht waren und ein ähnliches Aussehen haben wie im Foto.

Hinweise bitte an die Polizei Wertheim, Telefon 0 93 42 / 9 18 90, oder den Bezirksimkerverein Wertheim, Telefon 0 93 45 /17 85.

