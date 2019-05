500 Freikarten für Stadtwerke-Kunden

Wertheim/Kreuzwertheim.Bereits seit einiger Zeit steht fest: die „Coolste Gemeinde Mainfrankens 2019“ ist die Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim. So richtet Radio Gong am 29. Mai das „Radio Gong Sommer Open Air“ in der ab 16 Uhr in der Marktgemeinde am Maingelände aus. Als Sponsor haben die Stadtwerke Wertheim 500 Freikarten für ihre Kunden reserviert. Die Stadtwerke unterstützen solch ein riesiges Event als die Energie vor Ort gerne, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Über den vorgesehenen Sponsoringbetrag hinaus wird der Energieversorger die Veranstaltung daher unterstützen. Klaus Thoma, Bürgermeister der Marktgemeinde, spricht den Stadtwerken Dank aus. „Nach einem erfreulichen Gespräch mit Bürgermeister Thoma am gestrigen Morgen freuen wir uns, unseren Kunden Freikarten für die Veranstaltung ausstellen zu dürfen,“ informiert Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier. „Der Überschuss der Veranstaltung kommt zu 100 Prozent den teilnehmenden Vereinen der Verwaltungsgemeinschaft zugute“, berichtet Bürgermeister Klaus Thoma. „Umso mehr freuen wir uns, diese Veranstaltung und damit auch die Vereinsarbeit der teilnehmenden Vereine zu unterstützen und zu würdigen“, so Thomas Beier weiter.

Für die Ausgabe der 500 Karten öffnen die Stadtwerke am Dienstag, 28. Mai, von 14 bis 17 Uhr in der Mühlenstraße 60 in Wertheim ihre Tore. Vertriebskunden der Stadtwerke Wertheim können sich in dieser Zeit bis zu zwei Karten pro Person abholen. Es wird gebeten, die letzte Rechnung oder ein Begrüßungsschreiben der Stadtwerke als Nachweis mitzubringen und bereitzuhalten. Sollten Interessenten für Freunde oder Bekannte Karten abholen wollen, dann wird gebeten, auch deren Nachweis mitzubringen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.05.2019