500 Jahre Stadtgeschichte

Wertheim.Seine Lieblingsgeschichten aus 500 Jahren Wertheimer Geschichte stellt Dr. Robert Meier am Donnerstag, 7. Februar, um 20 Uhr in der Stadtbücherei Wertheim vor. Von 1999 bis 2017 war Meier am Staatsarchiv Wertheim tätig. Heute lehrt er an der Universität Würzburg und ist Dozent an der Archivschule Marburg. In seiner „Wertheimer Zeit“ sind ihm allerlei Gestalten und Geschehnisse begegnet, die er im Buch „Land und Leute“ beschreibt.

Da geht es um Theaterspielen neben der Stiftskirche, um den Kampf der Verwaltung gegen Unrat in der Stadt und um Unfug in der Silvesternacht. Es geht aber auch um Personen wie den Wertheimer Schump, der kaiserlicher Hofbuchdrucker in Wien wurde, oder um den Kettenwirt Endress, der Bürgermeister werden wollte, obwohl er als größter Hurenbock aller Zeiten bekannt war. Musikalisch begleitet wird die Lesung von Julia Grimmer (Querflöte) und Hubert Steiner (Gitarre). Das Duo passende Musikstücke aus den vergangenen 500 Jahren ausgewählt. Karten im Vorverkauf gibt es in der Stadtbücherei Wertheim. stv

