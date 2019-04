500 Schiffe und über 2000 Führungen

Jedes Jahr strömen tausende Touristen in die Stadt an Main und Tauber – und das nicht nur wegen der lohnenswerten Fotomotive. Allein die bisher eingegangenen Anmeldungen in verschiedenen Bereichen dieses Jahr lassen auf einen weiteren Aufwärtstrend in der Tourismusbranche in Wertheim hoffen.

© Tourismus Wertheim/Holger Leue