60 Sekunden für den perfekten Lauf

Wertheim.Seit nunmehr 20 Jahren erfreut der Wertheimer Skatepark unter der Odenwaldbrücke die Skater. Zu diesem runden Geburtstag findet auf Initiative des Arbeitskreises Rollsport Wertheim am Samstag, 14. Juli, an der Anlage ein Skate-Contest statt.

Das Warm-Up mit Anmeldung der Fahrer beginnt um 11 Uhr. Die Anmeldung erfolgt ohne Gebühr vor Ort. Der Wettbewerb startet um 13 Uhr.

Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen entsprechend ihrem Alter – bis zum beziehungsweise über dem 16. Lebensjahr – aufgeteilt. In der Vorrunde zeigen die Skateboarder in zwei 60-Sekunden-Läufen auf der Anlage ihr Können.