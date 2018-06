70-jähriges Bestehen wird groß gefeiert

Anzeige

Nassig.Die freiwillige Feuerwehr Nassig feiert von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juni ihr 70-jähriges Jubiläum.

Das Fest startet am Freitagabend um 20 Uhr mit bester Rock- und Popmusik der Band „New Generation“. Am Samstagabend wird ab 19 Uhr Unterhaltungsmusik mit den „Röttbacher Musikanten“ geboten und für Fußballfans wird das WM-Gruppenspiel Deutschland gegen Schweden live übertragen.

Am Sonntag steht um 9 Uhr ein Gottesdienst in der Dreschhalle und ab 10 Uhr der Festkommers mit Ehrungen und Frühschoppen auf dem Programm. Die Besucher erwartet am Sonntagnachmittag eine Schauübung der Jugendfeuerwehr und für die Kleinen ist ein Spieleparcour aufgebaut. feu